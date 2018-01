Un deputat PSD face o propunere care ar scoate UDMR din Parlament Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. &"Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de vedere institutional si sa închidem o data pentru totdeauna subiectul autonomiei solicitate în fiecare an de catre cei care pretind ca reprezinta etnicii maghiari din România. De aceea, consider ca este oportun sa se declanseze imediat procedurile pentru organizarea… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

