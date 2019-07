Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani disputa la aceasta ora primul meci din noul sezon al Ligii 1, Roș-alb-albaștrii evolueaza in deplasare cu Astra Giurgiu, insa pe transmisa TV se aude aproape continuu: Botoșani! Botoșani!

- Clever Media Network, detinatoarea posturilor Look Plus si Look Sport, si societatea eAD.ro Interactive au semnat contractul pentru drepturile de televizare a partidelor de fotbal din Liga 1 pentru urmatoarele 5 sezoane, transmite Mediafax.Pâna în 2024, Look Plus si Look Sport vor transmite…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…

- Ultima etapa a playoff-ului Ligii 1 are programat și duelul codașelor din aceasta parte a campionatului, Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, care se va juca luni 20 mai, de la ora 21.00. Antrenorul covasnenilor, Marin Barbu, cel care a preluat echipa dupa plecarea lui Eugen Neagoe, a declarat…

- * CFR Cluj a surclasat-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 5-1 (1-0), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. * Chindia Targoviste a obtinut o victorie importanta in lupta pentru promovarea in primul esalon fotbalistic, 1-0 in deplasare…

- FCSB a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-o partida din etapa a saptea a Ligii I de fotbal. Unicul gol al meciului a fost reusit de...

- In etapa a 32 a a Ligii a 2 a, SSC Farul Constanta locul 14, cu 36 de puncte va evolua in deplasare cu FC Arges locul 6, cu 56 de puncte .Meciul a fost programat in prima zi de Paste, duminica, de la ora 11.00, fiind singura partida care se joaca in acea zi.Asta e situatia. Suntem insa profesionisti…