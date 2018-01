Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a anuntat, duminica, intr-o postare, ca va cere ca modul in care Jandameria a gestionat protestele civice sa fie analizat in Comisiile de Aparare din Parlament, la inceputul sesiunii din februarie.

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a anuntat, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca la inceputul sesiunii parlamentare, in luna februarie, va solicita "o analiza a modului in care Jandameria a gestionat protestele civice din ultimele luni".

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- Vicepresedintele PNL al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi, a scris, sambata, pe Facebook, in contextul in care resedinta ambasadorului Republicii Pakistan a fost pradata de hoti, ca Jandarmeria nu este in situatia de a primi drepturi ”bizare”, ci de a se perfectiona.

- Zeci de mii de iranieni au luat parte miercuri la mitinguri de sustinere a puterii de la Teheran. Acestia au scandat in favoarea ayatollahului Khamenei la doar cateva ore dupa ce protestatarii ostili regimului i-au cerut moartea liderului religios suprem din Iran. Televiziunea de stat a difuzat…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestarile din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut. "Dreptul de a protesta…

- Protestele au continuat luni, pentru a cincea zi la rind, in Iran. Manifestantii au scandat impotriva guvernului si au incendiat masini. Autoritatile sustin ca protestatari inarmati au luat cu asalt in ajunul Anului Nou sedii de politie si baze militare. Demonstratiile au fost indreptate initial impotriva…

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Comisiile parlamentare de specialitate reunite au avizat favorabil, marti, bugetul pe 2018 al Secretariatului General al Guvernului, in forma adoptata de Guvern. Bugetul SGG propus pentru anul urmator se ridica la 1,336 miliarde de lei (plus 24,8% fata de anul trecut) conform Agerpres.Cheltuieile…

- Sindicatele din Cartel Alfa si BNS anunta ample actiuni de protest, ce ar urma sa se desfasoare in aceste zile, marti si miercuri, in fata Guvernului. La ele ar urma sa participe si membrii ai Sindicatului Automobile Dacia, care face parte din Blocul National Sindical (BNS). Subiectul protestelor anuntate…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- Romanii care sustin independenta Justitiei sunt chemati sa iasa in strada, marti, in ziua in care Camera Deputatilor va da votul final la prima dintre legile din acest domeniu, Statutul judecatorilor si procurorilor. Protestatarii sunt indemnati sa aiba cu ei si un fluier. Scopul acestei manifestatii…

- Peste 1.000 de angajati Dacia vor protesta, marti, in fata Guvernului, fiind nemultumiti de schimbarile fiscale care intra in vigoare la 1 ianuarie. In plus, printre nemultumirile evocate de angajatii Dacia, se numara si autostrada Pitesti - Sibiu, a carei constructie nu a fost inceputa pana…

- La aceasta ora, in fata Parlamentului se afla aproximativ 100 de persoane, care sufla in vuvuzele si scandeaza "Hotii". Numarul jandarmilor este mult mai redus fata de miercuri seara, cand au fost mobilizate forte de ordine impresionante. Joi seara, au loc proteste si la Sibiu si Timisoara,…

- Aproximativ 300 de persoane protesteaza in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor.Manifestantii adunati in Parcul Izvor, in fata Parlamentului, huiduie, sufla in vuvuzele si striga lozinci impotriva Guvernului: "Hotii",…

- Imaginile difuzate pe retelele sociale arata cum o persoana in varsta se opreste in Piata Victoriei, pe trotuarul din fata Guvernului, si schimba cateva cuvinte cu jandarmii. Protestatarul care filma cu telefonul mobil il intreaba pe batran ce parere are despre ce se intampla in Piata Victoriei,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat duminica, potrivit unei postari pe Facebook, ca Jandarmeria este prinsa ”in jocul politic a doua doamne”, referindu-se la conflictul de sambata, din Piata Victoriei, in timpul caruia jandarmii au intervenit pentru a-l ridica pe unul dintre protestatari. …

- Imaginile aparute pe Internet de la protestul de sâmbata din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au împiedicat angajatii Primariei Capitalei sa instaleze târgul de Craciun, arata ce a facut de fapt batrânul de 71 de ani despre care Jandarmeria spunea ca a fost agresat…

- ”Jandarmeria prinsa in jocul politic a doua ...doamne. Premierul PSD cere sa nu se organizeze un targ in Piata Victoriei, constient fiind de implicatii. Primarul General PSD dispune sa se organizeze targul in in Piata Victoriei desi era constient de potentialul conflictual al acestei decizii. Numai…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament."Duminica ne vedem in Piata Victoriei…

- Tudor Chirila a reactionat dur pe pagina sa de Facebook, criticandu-i pe protestatarii din Piata Victoriei care au impiedicat montarea Targului de Craciun din fata Guvernului, subliniind ca "protestele trebuie sa ramana...

- Mitingul din Piata Victoriei din Capitala s-a incheiat dupa ce, timp de cateva ore, aproximativ 1.500 de persoane au scandat impotriva Guvernului in semn de protest fata de modificarea legilor justitiei si fata de masurile fiscale ale Guvernului.In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva…

- „Situatia oricum este deosebit de grava pentru ca nu-i vorba numai despre un membru al Guvernului este vorba despre Ministrul Afacerilor Interne si membru al CSAT, iar descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in…

- Cateva sute de angajati ai APIA protesteaza, miercuri, in fata Guvernului, ei reclamand ca de la 1 ianuarie ar urma sa le fie reduse substantial salariile si ca sunt discriminati fata de angajatii din Bucuresti ai APIA, scrie News.ro.Citeste si: Protestele, INTERZISE in Piata Victoriei in…

- Invitata sa participe la protestele de duminica din Capitala, in care se cerea, printre altele, renunțarea la noile legi ale Justiției, artista Oana Sirbu a refuzat intr-o maniera neașteptata. Ea face ”arta, nu politica”, a justificat absența din randul miilor de protestatari. ”Oana, te asteptam in…

- "Legat de 1 decembrie, dupa ce vom traversa perioada ploilor, vremea va cunoaste o ameliorare, dar in cursul noptii de 30 -1 decembrie exista posibilitatea aparitiei ploilor. Temeratura de 1 decembrie va fi de 11 grade in Bucucresti si va fi probabil ca in cursul festivitatii cei care vor fi acolo…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din Romania, mentionand ca romanii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamant, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant…

- Incidente la protestele din Piata Victoriei. Jandarmii au intervenit printre manifestanti si s-a produs o adevarata busculada in fata Guvernului.Cativa protestatari s-au bruscat cu jandarmii, apoi multimea a inceput sa strige. "Jandarmeria apara hotia" si "Rusine! Rusine! Rusine sa va fie".…

- Malin Bot, cel care pozeaza in ”capitanul” mișcarii #Rezist și a protestelor impotriva Guvernului, cel care la fiecare eveniment unde liderii Guvernului sunt prezenți ”protesteaza” public, avea o opinie radical schimbata in 2013, in ceea ce pivește ONG-urile și protestele. Mai mult, Malin…

- "Romania trebuie sa-și onoreze angajamentele pe care și le-a asumat fața de NATO și partenerul sau strategic, SUA. Achiziția sistemului de rachete Patriot va intari securitatea țarii noastre și a flancului sud-estic al NATO. Este important ca proiectul privind achiziția de rachete Patriot, adoptat…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, revine cu un nou atac. Intr-un amplu articol pe Facebook, politicianul vorbeste despre "momentul adevarului" si despre ONG-urile din Romania. Plesoianu aduce critici dure si fostilor ministri tehnocrati Vlad Voiculescu și Vlad Alexandrescu, despre care spune ca manipuleaza.Citeste…

- Va prezentam transcrierea integrala a editiei MEDIAFAX Live: "Indira Crasnea: In aceasta sesiune parlamentara urmeaza sa se aprobe un noul proiect de lege privind achizitia de F-16. Cu experienta dumneavostra, prevedeti ca vor fi dezbateri consistente sau proiectul de lege…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars…

- La eveniment, care va avea loc la Romexpo, Pavilionul C3, incepand cu ora 14.00, sunt asteptati sa ia parte presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar si premierul Mihai Tudose. Pana la momentul transmiterii acestei stiri, exista o singura candidatura inregistrata, cea a lui Gabriel Petrea, actualul…

- Numarul persoanelor care au protestat miercuri seara in Piața Victoriei fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale a ajuns la peste 1.500, manifestanții aruncand cu suluri de hartie igienica spre cladirea Guvernului. Protestatarii s-au strans pentru a doua oara in fața sediului…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, a transmis o scrisoare deschisa președintelui PSD, Liviu Dragnea, in care i-a solicitat acestuia sa renunțe la proiectul de lege prin care Jandarmeria devine organ de cercetare judiciara:“Domnului președinte al PSD, Liviu…

- Surse din cadrul Jandarmeriei Romane și Primariei Capitalei susțin ca nu a fost primita nici o solicitare de autorizare a vreunui protest in Piața Victoriei sau zona adiacenta. Prin urmare protestele sunt unele neautorizate. In ciuda acestui fapt inca de dimineața un dispozitiv impresionant al Jandarmeriei…

- Iasiul nu are contract de deszapezire, iar la licitatia de miercuri nu s-a prezentat nicio firma care sa curete drumurile pe timp de iarna. Desi procedura a fost initiata in aceasta vara, a fost contestata, iar cand a fost reluata nu s-a inscris nimeni. Valoarea contractului ce ar trebui sa asigure…

- Clasamentul efectuat s-a bazat pe faptul ca cetatenii din Singapore pot calatori in cele mai multe tari fara a avea nevoie de viza. Singapore a urcat pe primul loc in acest clasament, dupa ce statul Paraguay a retras restrictiile de calatorie pentru singaporezi. Ceea ce inseamna…