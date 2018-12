Stiri pe aceeasi tema

- ”Aș vrea sa știu de ce, cand am venit astazi la munca, Parlamentul este plin de jandarmi, la fel și in afara cladirii! V-ați ascuns in Parlament. De ce? Va este frica sa ieșiți intre oameni? Vreau sa știu cine a solicitat prezența trupelor de jandarmi in afara Parlamentului și in afara Parlamentului!…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a transmis intr-un comunicat ca prin așa-zisa „revoluție fiscala”, „PSDragnea a furat 10 miliarde de euro de la primariile și consiliile județene din Romania, inclusiv de la administrațiile publice ale PSD”. „Liviu Dragnea a promis la intalnirile cu primarii de comune,…

- In contextul actualei președinții austriece a Consiliului Uniunii Europene, la Viena s-a desfașurat a cincea ediție a Forumului Tinerilor Parlamentari sub egida EU40. La invitația JungeIndustrie Austria, o rețea de tineri antreprenori și directori austrieci, mai mulți parlamentari din statele membre…

- Pe ce legi pun semnatura aleșii de Teleorman/ Deputatul PSD Violeta Raduț susține inființarea Registrului de Evidența a persoanelor intolerante la gluten in Politic / on 13/11/2018 at 13:34 / Mai mulți parlamentari, printre care și deputatul PSD de Teleorman Violeta Raduț, au depus la Senat un proiect…

- Actiunea Parchetului General privind punerea sub acuzare a sefilor Jandarmeriei are ca scop timorarea fortelor de ordine din Romania, a sustinut, vineri, presedintele PSD, Liviu Dragnea, citat de Agerpres.roConvingerea mea este ca jandarmii au actionat legal. Dupa parerea mea, aceasta actiune a Parchetului…

- Actiunea Parchetului General privind punerea sub acuzare a sefilor Jandarmeriei are ca scop "timorarea fortelor de ordine din Romania", a sustinut, vineri, presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Convingerea mea este ca jandarmii au actionat legal. Dupa parerea mea, aceasta actiune a Parchetului General are…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca, in opinia sa, punerea sub urmarire penala a sefilor Jandarmeriei reprezinta o actiune a Parchetului General care are ca scop timorarea fortelor de ordine din Romania.