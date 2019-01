Stiri pe aceeasi tema

- Leigh Griffiths, 28 de ani, fotbalistul scoțian al celor de la Celtic Glasgow, nu va mai evolua deloc in perioada urmatoare din cauza problemelor pe care le are cu jocurile de noroc. Informația, publicata la unison de presa internaționala, a fost confirmata de Brandon Rogers, managerul celor de la Celtic:…

- Un document intern obtinut de publicatia americana The Wall Street Journal arata ca sefii Facebook au vehiculat intern ideea taxarii agentiilor de publicitate si a celorlalte companii care doreau sa intre in posesia datelor personale ale utilizatorilor. Informatia apare intr-o serie de email-uri interne…

- Circa 33 de milioane de euro – probabil cea mai mare suma pe care Guvernul a alocat-o unui municipiu in ultimii ani In loc sa arunce cu invective in stanga și in dreapta, domnul Florin Roman ar face mai bine sa se informeze și sa lase deoparte discursurile denigratoare care nu ii fac deloc cinste…

- APEL LA LEGALITATE Scrisoare deschisa adresata Domnului Decebal Fagadau, Primar al Constanței Subsemnata Ana Rodica STAICULESCU, în calitate de proprietar al terenului și asociata prin contract cu investitor SC Black Waters SA, beneficiari ai documentației depuse…

- Presedintele Asociatiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, a declarat pentru AGERPRES ca a solicitat ministerului Culturii lansarea unei cereri de donatii din partea publicului pentru amplasarea monumentului. Ardelean a precizat ca a avut, zilele trecute,…

- "Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bataliei cu PSD (...) Eu cred ca sunt mai importante faptele, actiunile, decat niste vorbe care sunt aruncate, probabil, dintr-o lipsa de intelegere a fenomenului politic. Daca cineva care zice ca este impotriva PSD-ului ataca principala forta…

- Intr-o postare pe Facebook, Robu a incercat sa arate ca Primaria Timișoara este principalul finanțator al ATCCE. „DINCOLO DE VORBE, FAPTE! Iata cine și cu cat finanțeaza proiectul «Timișoara Capitala Culturala Europeana», prin Asociația constituita special pt acest proiect: 1). Primaria…