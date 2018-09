Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Diaspora, Doru-Petrisor Coliu, a anuntat, pe Facebook, ca va demisiona din toate functiile detinute in partid. Coliu recunoaște „rusinat si ruinat emotional” ca acum 20 de ani, „din...

- Deputatul PMP Diaspora, Doru-Petrisor Coliu, a anuntat, pe Facebook, ca va demisiona din toate functiile detinute in partid si recunoaste "rusinat si ruinat emotional" ca acum 20 de ani, "din prea multa naivitate", a avut o condamnare penala cu inchisoare pentru complicitate la inselaciune.

- Deputatul USR Claudiu Prisenl a publicat vineri pe contul sau de Facebook un clip video in care sustine ca, la o petrecere la care a luat parte si senatorul PSD Niculae Badalau, lautarii faceau dedicatii si cantau "sa vina diaspora, ca noi ne p***m pe

- Deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video de la o nunta in care un cantareț de manele ureaza sanatate "pentru nașul Nicu Badalau și pentru tot PSD-ul", inainte de a canta o melodie cu versurile "sa vina Diaspora, ca noi ne p...m pe ea".

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian anunta ca Filiala Iasi a partidului condus de Calin Popescu Tariceanu solicita autoritatilor sa comunice cate dintre persoanele implicate in incidentele din Piata Victoriei, din 10 august, au domiciliul in strainatate."Colegii mei de la ALDE Iași au solicitat…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna sustine intr-o postare pe Facebook ca o condamnare intemeiata pe o interceptare care la momentul pronuntarii era o proba legal obtinuta nu poate fi rasturnata ulterior, precizand ca "sentimentul nedreptatii nu este in niciun sistem de drept penal motiv de…

- COD RUTIER 2018. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul liberal Florin Roman și prevede ca mașinile de poliție cu radar sa fie inscripționate cu insemnele Poliției Romane și sa fie poziționate vizibil, scrie greatnews.ro. Inițial, Guvernul Romaniei a anunțat ca nu susține acest proiect legislativ.…

- Nigeria și Argentina se intalnesc in aceasta seara intr-un meci cu implicații importante in grupa D a Mondialului. Daca Argentina invinge Nigeria, iar Islanda nu caștiga cu Croația, atunci "pumele" se califica in optimi. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. ...