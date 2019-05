Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai sustine ca firma de transport local din Piatra Neamt trimite, joi, la Iasi, 10 autobuze pentru mitingul PSD. Bulai comenteaza ca astfel partidul umileste oamenii din institutiile publice, intrucat ii duce cu forta la manifestare. “PSD umileste oamenii din institutiile publice…

- Noi presiuni la adresa jurnalistilor din partea parlamentarilor blocului politic "ACUM". Deputatul PAS Dumitru Alaiba ameninta ziaristii mai multor posturi de televiziune, printre care Publika TV, ca vor ramane fara locuri de munca.

- Deputatul PSRM Ion Ceban a raspuns la invitatia repetata lansata Socialistilor de Blocul ACUM, privind formarea unui grup de lucru, la care ar urma sa se discute pachetul de „deoligarhizare” a statului. Socialistul a reiterat ca PSRM va accepta sa participe in cadrul grupului de lucru, doar daca ACUM…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botoșani ca Guvernul va aproba ”cat de curand”, prin OUG, un program de sprijin punctual pentru nord-estul țarii prin acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatațirea condițiilor de locuire in mediul rural.”Plecand…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca premierul Viorica Dancila trebuie "sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei" si sa inteleaga ca trebuie sa dea ordonantele de urgenta pe justitie "pe care le asteapta toata lumea". Intrebat in legatura cu faptul ca premierul Viorica…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a participat, ieri, la evenimentul de lansare a Forumului Roman de Diabet, eveniment care a avut loc la initiativa Societatii Romane de Diabet, Nutritie și Boli Metabolice și a Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente.Maricela Cobuz a ...

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, a declarat ca Ministerul Energiei a adus patru modificari Ordonanței de Urgența 114/2018, toate avand scopul protejarii consumatorilor casnici de energie electrica și gaze din Romania. Alexandru Baișanu a spus ca prima modificare ii vizeaza pe consumatorii…

- CFR Calatori anunța, prin intermediul unui comunicat, ca din 1 aprilie 2019 opereaza anumite modificari in procedura de validare in tren a legitimațiilor de calatorie. Astfel, biletul emis pentru un anumit tren nu mai poate fi validat de catre personalul de tren in situația in care se dorește efectuarea…