- Un deputat rus a propus introducerea pedepsei cu moartea pentru cetatenii straini care se amesteca in procesul electoral din Federatia Rusa, cu mai putin de doua saptamini inainte de alegerile prezidentiale programate sa aiba loc la 18 martie in aceasta tara, informeaza The Moscow Times, potrivit agerpres.…

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Statele Unite au noi dovezi ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din 2016.Anchetatorii americani au stabilit ca in timpul campaniei electorale, hackerii rusi, sustinuti de Moscova, au spart sistemele de inregistrare a alegatorilor din sapte state.

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor generale din Suedia, programate in toamna, a avertizat seful serviciilor de informatii. El a declarat ca spionajul rusesc e cea mai mare amenintare la adresa tarii sale.

- Un barbat din Strașeni, membru al unei grupari criminale, care avea rol de așa-numitului supraveghetor, a fost reținut. Acesta, impreuna cu complicii sai, prin șantaj estorcau bani sub diferite pretexte inventate, amenințandu-i cu violența fizica și moarte, banii fiind destinați pentru așa-numitul…

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, in urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia, Ilia Ponomarev.

- Serviciile secrete din SUA: Rusia vrea sa se implice in alegerile parțiale americane din 2018. Rusia va incerca sa se implice in algerile parțiale americane de anul acesta și va continua campania de raspandire a știrilor false dusa impotriva sua și a aliaților sai, arata datele unui raport al serviciilor…

- Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, susține ca autoritațile de la Kremlin folosește aceeași retorica și argumente pentru susținerea campaniei anticorupție indreptata impotriva politicienilor ca și Kovesi.

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei Tass. "FSB a suprimat…

- Cele mai multe secții de votare in strainatate pentru cetațenii ruși in cadrul alegerilor Președintelui Rusiei, stabilite pentru martie, vor fi deschise in Moldova, rezulta din hotarirea CEC a Rusiei. Vinerea trecuta a fost finalizata formarea secțiilor din strainatate pentru viitoarele alegeri, in…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Kremlinul apreciaza ca un raport intocmit de Departamentul american al Trezoreriei, in baza caruia pot fi extinse sanctiunile impuse Moscovei din cauza amestecului in alegerile prezidentiale din 2016 reprezinta ”o incercare directa si evidenta” de amestec in viitorul scrutin prezidential rus, relateaza…

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson.

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice. Mai exact, co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Aproape 40 de atleti rusi s-au retras de la un concurs din Siberia ce a avut loc in weekend dupa sosirea inopinata a unei echipe de testare antidoping, scrie Moscow Times. Astfel, in total 36 de atleti rusi au renuntat brusc la o reuniune atletica regionala ce a avut loc in orasul siberian Irkutsk dupa…

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala rusa…

- Rusia nu va trimite delegația sa la sesiunea din ianuarie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), deoarece regulamentul organizației nu a fost modificat așa cum a cerut anterior Moscova, a declarat vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Petr Tolstoi, care supravegheaza activitatea internaționala…

- Potrivit unor informații de ultima ora, Kremlinul s-ar fi folosit de preoti ortodocsi din Romania pentru a alimenta protestele impotriva fracturarii hidraulice indreptate impotriva companiei americane Chevron. E vorba de miscarea anti-gaze de sist de acum cativa ani.

- Premierul Mihai Tudose a mai precizat ca el considera ca pentru anumite infractiuni pedeapsa cu moartea este prea putin. "Eu sunt mai non european, dar imi asum. O sa ma coste scump. Eu cred ca si pedeapsa cu moartea e putin. Pentru cei care nenorocesc un copil, care iau o viata. Ii vezi zambind. Pentru…

- Premierul Mihai Tudose face afirmații fara precedent, in direct la Antena 3. Acesta susține ca pedeapsa cu moartea ar trebui aplicata in unele cazuri.„Aici sunt eu mai neeuropean. Probabil ca o sa ma coste. Mie mi se pare și pedeapsa cu moartea puțin pentru cel care nenorocește o viața. Mai…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Parlamentarii israelieni au facut un prim pas catre sanctionarea teroristilor cu pedeapsa cu moartea, votand in favoarea unui proiect de lege ce ar urma sa faciliteze aplicarea pedepsei capitale, relateaza joi dpa. Scopul legislatiei, votata miercuri favorabil cu un scor de 51 - 49, este…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- NEWS ALERT Naționala de handbal feminin vine in 2018 la Cluj Romania va evolua in 2018 la Sala Polivalenta din Cluj, intr-o partida din preliminariile Campionatului European programat in același an. Pe 25 martie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj, "tricolorele" vor înfrunta Rusia în…

- Kremlinul, cel mai probabil, va raspunde prin masuri "in oglinda" la includerea liderului Ceceniei, Ramzan Kadirov, pe "lista lui Magnitki", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al presedintelui Federatiei Ruse. Potrivit RIA - Novosti , SUA au introdus astazi pe "lista de sanctiuni a lui Magnitki"…

- Vastele manevre militare derulate de Rusia in septembrie sub titulatura Zapad-2017 nu au constituit un "exercitiu antiterorist" si nu au avut un "caracter pur defensiv", cum sustine Kremlinul, ci un scenariu de "razboi conventional la scara larga impotriva NATO in Europa" si care includea capturarea…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca in ce priveste tarile organizatiei acestea 'nu se vor amesteca' in alegerile din Rusia, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru un al patrulea mandat, informeaza AFP.'In ce ne priveste, nu ne vom…

- Declarindu-și intenția de a participa la alegerile prezidențiale din FR, Vladimir Putin a transfera atenția de la Jocurile Olimpice asupra sa, impunind toate mass-media din lume sa discute acest eveniment, considera politologul Maxim Jarov. Vladimir Putin a anunțat, la Nijnii Novgorod, despre decizia…