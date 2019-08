Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ganț cere, pe Facebook, demiterea consilierului de stat Dana Varga și ca aceasta sa-și ceara scuze public. Dana Varga, consilierul premierului Viorica Dancila, a distribuit pe pagina sa de Facebook un colaj de fotografii in care se sugereaza asemanarea intre Klaus Iohannis si dictatorul…

- Titlul unui material semnat de Constantin Codreanu, deputat in Parlamentul Romaniei, ales pe lista Partidului Mișcarea Populara, mi-a trezit resentimente fata de legiuitori. ”E o crima sa dai pensii speciale cand 32 la suta dintre copiii Romaniei traiesc sub pragul saraciei”. Deputatul, tanar de altfel…

- "Eu mi-am spus punctul de vedere. Atat timp cat o persoana are anumite semne de intrebare pentru activitatea sa, in momentul in care a fost demisa pentru activitatea pe care a desfasurat-o, eu cred ca trebuie sa-si lamureasca mai intai aceste aspecte. Mai mult decat atat, as intreba daca domnul presedinte…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a transmis un mesaj pe Facebook in care vorbeste despre numeroase plecari din randul social-democratilor, in timp ce „altii joaca ping-pong“ facand referire la partida dintre Viorica Dancila si Eugen Teodorovici

- Presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, a anuntat, luni, ca PSD il sustine pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei. "Este important si bineinteles guvernatorul, dar si modul in care s-a lucrat de aceasta data, in functie de ponderea in Parlament a fiecarui…

- Liviu Pleșoianu a declarat, sambata, dupa ce a pierdut președinția PSD in favoarea premierului Viorica Dancila, va intenționeaza sa candideze la alegerile prezidentiale, "intr-un fel sau altul". "In niciun caz nu ma voi razgandi. Voi merge mai departe. Mai urmeaza un congres la sfarsitul lunii iulie…

- Liderul deputaților PMP Mariuș Pașcan a afirmat ca noul Cod administrativ, adoptat de Guvern prin ordonanța de urgența nu face decat sa transforme Romania „in moșia PSD” și „feuda baronilor locali”. El mai spune ca Viorica Dancila este varianta feminila a lui Liviu Dragnea.„Adoptarea Codului…