Un deputat de extrema dreaptă din Germania, acuzat că ar fi agent al Rusiei Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea sa fie 'în totalitate controlat' de Rusia si ar actiona în favoarea intereselor rusesti, declara vineri BBC, dupa o ancheta efectuata împreuna cu doua mass-media germane - publicatia Der Spiegel si postul public de televiziune ZDF -, precum si cu ziarul italian La Republicca, scrie Agerpres.

În ancheta lor cu privire la Markus Frohnmaier (28 de ani), deputat de Bade-Wurtemberg din septembrie 2017 în Bundestag (camera inferioara), aceste media europene… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

