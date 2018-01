Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan pentru ca ulterior ministrul Carmen Dan sa-i ceara demisia, are impreuna cu echipa lui, performante neatinse de nicio alta structura similara din Europa. A fost…

- Sociologul Marius Pieleanu lanseaza un atac neașteptat la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. Pieleanu arata ca declarația de presa prin care ministrul de Interne a cerut demiteri in sistem a fost mai degraba a unui om ”care se vaita la televizor” și nu a unui șef care ordona și dispune subalternilor.…

- Cum seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pe faras, demiterea lui fiind solicitata premierului de catre ministrul de Interne, Carmen Dan a venit si cu propunerea unui posibil inlocuitor. Alexandru Catalin Ionița este propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- "Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca foarte rapid, Poliția Romana a facut o informare in cursul serii trecute. Am vazut ca aceasta informare a vizat comportamentul de la serviciu al polițistului acuzat de pedofilie. Am constatat ca nici un șef din Poliție…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze pentru modul in care a fost gestionata gasirea pedofilului din Drumul Taberei dar si pentru alte motive, a declarat vicepresedintele PNL, deputatul Gigel Stirbu, intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Este necesara demisia…

- Cad primele capete dupa scandalul politistului-pedofil! Seful agentului, comisarul-sef de politie Vornicu Emanuel, a fost eliberat din functie. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, mai multi sefi, dar si psihologul unitatii sunt cercetati disciplinar. "Urmare a concluziilor preliminare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti dimineata, in legatura cu cazul polițistului pedofil de la Rutiera, ca va avea o intalnire cu reprezentantii Centrului de testare psihologica. Ea a mai adaugat ca nu a vazut pe nimeni "sa faca un pas in spate" si ca "probabil ca au apreciat…

- „Incompetenta este termenul care descrie conducerea MAI, iar Carmen Dan trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem”, spun cei de la Uniunea Salvați Romania. Mircea Badea a comentat in emisiunea „In gura presei" inițiativa celor de la USR,…

- Se pare ca barbatul și-a recunoscut faptele savarșite in 2012 și anul acesta. „Sunt doua fapte pe care le-a recunoscut: una in 2012 și aceasta recenta. Este reținut pentru 24 de ore", a spus avocatul. Procurorii vor decide ce se va intampla in continuare. De asemenea, avocatul lui Eugen…

- Contactat de redactorii DC News, Dumitru Coarna a facut urmatoarele declarații: „Ce va pot spune cu certitudine este ca informația a plecat de la Brigada de Poliție Rutiera, de la colegii lui de acolo. Cand au avut convingerea ca este vorba despre Stan Eugen, au mers sa informeze ofițerul care se…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie,

- El vorbește despre o noua catastrofa din mandatul social-democratei. "Ce fel de teste psihologice au fost aplicate in ultimii ani in acest minister, daca polițistul mai recunoscuse o fapta similara in 2015?", a zis liberalul. [citeste si] "Daca se confirma faptul ca pedofilul din Drumul…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, in conditiile in care autoritatile au reusit sa gaseasca suspectul de pedofilie la doar trei zile dupa ce au fost facute publice imaginile cu acesta. Mai mult, suspectul…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca procurorul care se ocupa de aceasta speta, ajutat de politisti, fac verificarile necesare si lucrurile sper sa se finalizeze cat de curand", a declarat Carmen Dan, la Antena 3. Solicitata ca comenteze daca a fost audiata in acest dosar, ministrul…

- Protestele din strada și problemele pe care protestatarii le au cu jandarmii au generat scandal și în Parlament. Deputatul USR, Tudor Benga, a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

- In urma cu cateva zile, am depus, la Camera Deputaților, o interpelare adresata doamnei Ministru al Internelor, Carmen Dan, prin care am cerut luarea de masuri pentru deblocarea situației de la ghișeele de inmatriculari auto. Eliminarea, de la inceputul acestui an, a taxelor pentru inmatricularea autovehiculelor…

- Președintele comisiei de aparare din Camera Deputaților, liberalul Ovidiu Raețchi a afirmat, joi, ca daca se dovedește ca prima victima de la metrou a sunat fara rezultate la 112 , atunci vorbim de un dezastru și o rușine pentru cei care conduc sistemul de ordine publica. Liberalul ii cere direct premierului…

- Deputatul ALDE de Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, i-a adresat o interpelare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care ii aduce la cunostinta faptul ca schimbarea modului de organizare a examenului pentru obtinerea permisului de conducere auto in judetul Suceava a creat mari ...

- Presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, Lucian Bode (PNL), i-a cerut marti demisia ministrului Transporturilor, Felix Stroe, pentru ca a lipsit de la sedinta comisiilor de specialitate reunite pentru dezbaterea proiectului de buget al Ministerului Transporturilor…

- Sindicatul Național al Agenților de Poliție ii solicita ministrului Carmen Dan, sa promoveze pachetul de legi pentru intarirea autoritații polițistului, precum și schimbarea Statutului Polițistului. Potrivit unui comunicat al SNAP, remis marți AGERPRES, polițiștii reclama faptul ca sunt nevoiți sa patruleze…

- Dupa ce duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, i-a transmis ministrului de Interne, Carmen Dan, ca ar trebui sa se gandeasca la schimbari in Jandarmerie, care nu a facut nimic in cazul protestatarilor din Piața Victorie, deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca…

- Deputatul Catalin Radulescu (PSD) a transmis, luni, la Parlament, un mesaj dur catre premierul Mihai Tudose: ”Daca in partid se hotaraste intr-un fel, trebuie sa te supui. Nu-ti convine, indiferent ca esti premier, iti dai demisia si pleci”, a spus deputatul, referitor la conflictul declanșat intre…

- Premierul Mihai Tudose reactioneaza ironic la scandalul starnit de anuntul ministrului de Interne, Carmen Dan, care a gasit un microfon ascuns intr-o priza in propria locuinta.Intrebat daca a mai vorbit cu ministrul Carmen Dan despre aceasta situatie, Mihai Tudose a raspuns: "Nu pot sa spun…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Un episod interesant și ciudat a avut loc in aceasta seara in timpul manifestațiilor de strada impotriva adoptarii noilor legi din Justiție. Jandarmii au facut cordon calare in fata protestatarilor atunci cand oamenii adunati in Piata Victoriei au vrut sa plece in mars pe Bulevardul Lascar Catargiu.…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor le-a transmis senatorilor ca interesele personale ale liderului PSD Liviu Dragnea sunt „secundare”, in timp ce siguranta nationala a Romaniei „e esentiala”, dupa in urma cu o saptamana, acestia au absentat fara explicatii de la avizarea…

- Comisarul Constantin Ilea a ajuns in fruntea Inspectoratului de Poliție Județean, insa nu este titular. Propunerea a venit din partea inspectorului șef al Inspectoratului General al Poliției Romane și a fost aprobata de Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Read More...

- Liviu Dragnea a avut un scurt discurs, azi, in fața colegilor din PSD din Camera Deputaților. La aceasta ședința a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, care este senatoare.”Știam ca o sa fiu o ținta. Imi asum.”, le-a spus Dragnea deputaților PSD. In plus, Dragnea a ridicat…

- Deficitul de personal a fost una dintre temele discutate, joi, in judetul Brasov, de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu inspectorii sefi de politie din tara, ministrul subliniind ca in anul 2018 se vor incadra doua promotii de agenti, precum si ofiterii care termina Academia de Politie…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania a transmis o scrisoare catre ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care cere construirea unui spital pentru agentii de politie si familiile acestora."Prin intermediul sesizarilor primite din partea membrilor Sindicatului National al Agentilor…

- PNL ar urma sa depuna, marti, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe domeniul energiei prin care cer demisia ministrului Toma Petcu pentru cresterea ”galopanta si alarmanta” a pretului energiei electrice si pentru ”politizarea excesiva” a companiilor din domeniu. Motiunea va ...

- PNL ar urma sa depuna, marti, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe domeniul energiei prin care cer demisia ministrului Toma Petcu pentru cresterea "galopanta si alarmanta" a pretului energiei electrice si pentru "politizarea excesiva" a comapniilor din domeniu. Motiunea va fi intitulata "Romania…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, a afirmat ca PSD vrea sa iși faca stat polițienesc, dupa ce parlamentarii PSD din Comisia de Aparare a Camerei Deputaților au dat aviz favorabil unui proiect de lege care acorda Jandarmeriei puteri sporite. PNL a votat impotriva…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a atras atentia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu privire la lipsa de personal din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean. Intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, deputatul sucevean precizeaza ca in urma mai multor masuri luate de ...