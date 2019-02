Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de...

- Liderii Uniunii Europene au atras atentia marti seara asupra riscului unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din blocul comunitar dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa. 'Riscul unui Brexit…

- Peste o suta de camioane participa luni la un test organizat de guvernul britanic in sudul Angliei pentru a preveni congestionarea traficului rutier prin cresterea controalelor la frontiera in cazul unui Brexit sau al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord, transmite EFE.…

- Joi, 13 decembrie 2018, Universitatea din București va decerna distincția de Doctor Honoris Causa economistului Jeroen Dijsselbloem, președinte al Eurogrupului in perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2018 și al Boardului Guvernatorilor Mecanismului European de Stabilitate (ESM), pentru intreaga sa activitatea…

- Premierul britanic Theresa May se intoarce miercuri in fata parlamentului pentru a-si apara acordul Brexitului, zguduit de mai multe infrangeri, incasate marti, care au aratat slabiciunea majoritatii sale si care ar putea contracara procesul divortului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Dupa…

- 'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare nu are alta optiune decat sa respinga acest acord', a declarat Jeremy Corbyn, reactionand la declaratiile facute de premierul Theresa May in legatura cu summitul de duminica de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii…

- Una din 200 de persoane din Marea Britanie este fara adapost, adica o crestere de 4% in mai putin de un an, in pofida angajamentelor guvernului de a reglementa aceasta problema, a anuntat joi organizatia de caritate Shelter, citata de Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit organizatiei, vina pentru…

- Zeci de romani sunt blocati pe Aeroportul Luton de sambata, dupa ce doua curse catre Romania s-au anulat. Un avion trebuia sa plece sambata seara, dar cursa a fost anulata, iar a doua duminica. Avionul de duminica trebuia sa plece catre Cluj la ora 12:30, dar nu a decolat nici pana luni dimineata,…