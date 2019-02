Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Buzau este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului dupa ce a accidentat cu mașina o tanara de 27 de ani, care se angajase in traversare prin zona trecerii de pietoni de la Pub Micro III. Deși a incercat sa o ajute pe victima, ducand-o cu…

- Deputatul ALDE, Adrian Mocanu, a fost implicat intr-un accident rutier, in Buzau. Acesta nu ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni si a lovit o tanara de 27 de ani. Incidentul a fost raportat autoritatilor de catre un politist local, care a vazut intreaga scena. Politistul sustine ca Adrian…

- In dupa-amiaza zilei de ieri, un conducator auto, din județul Argeș a accidentat, un barbat, de 64 de ani, care se angajase regulamentar in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni. Victima se afla in stare grava la spital. La data de 29 ianuarie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu…

- Pe 14 ianuarie, politistii din cadrul Biroului Rutier Braila au depistat o femeie, in varsta de 48 de ani, din Braila, banuita ca, la ora 08,15, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Buzaului, pe banda a doua, dinspre Calea Calarasilor catre strada Grigore Alexandrescu din Braila, a accidentat…

- Politistii au identificat o femeie de 48 de ani ca fiind autoarea unui accident rutier produs pe o strada din Braila, aceasta fiind cercetata acum pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului.

- Politistii din Cugir l-au identificat pe un barbat, care este banuit de faptul ca a provocat un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, dupa care a plecat fara sa anunte politia. Duminica, 16 decembrie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe un barbat de 55…

- Polițiștii rutieri din Corabia fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, in urma producerii unui accident rutier. Un barbat, de 39 de ani, din comuna Studina, ...

- Politia a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul elevului cazut pe scarile liceului Balasa Doamna. Inspectoratul asteapta rezultatele anchetei interne derulate in scoala pentru a stabili de ce elevul nu era in amfiteatru cu ceilalti colegi si cine trebuia sa-l supravegheze.