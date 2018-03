Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Elevii de clasa a VIII-a incep azi simularile examenului de Evaluare Naționala. Proba de astazi este boicotata de profesorii afiliați Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea, care au anunțat ca nu vor participa la organizarea acestei simulari. ”Cadrele didactice afiliate Sindicatului Liber din…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Un numar de 31 de suspecți din șapte județe au fost reținuți, in urma a 35 de percheziții organizate de Poliția Transporturi Constanța, la persoane banuite de contrabanda cu țigari și cu produse petroliere , furturi de ambarcațiuni, pescuit ilegal și delapidare.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit in incinta unitatilor de invatamant. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au actionat…

- Pretul noului serviciu este acelasi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de baza/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei. Bucuresti este primul oras din Europa Centrala si de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. In Europa, Uber mai ofera optiuni de mobilitate…

- Cele noua patronate și asociații din industria ospitalitații se declara nemulțumite de neimplicarea autoritaților in dezvoltarea turismului romanesc. Specialiștii din industrie reclama lipsa parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri, neimplicarea in asigurarea unei forțe de munca calificate dar…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Judecatorii Curții de Apel au declarat ca Contractul dintre Primaria municipiului Chișinau și EME Parkleitsystems privind parcarile cu plata este ilegal. Astazi, la 20 februarie, Curtea de Apel s-a pronunțat cu privire la legalitatea Contractului Primariei Chișinau cu EME Parkleitsystems privind parcarile…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Social-democrații au dezbatut, in ședința Comitetului Executiv Național din 14 februarie, problema originilor partidului. Surse social-democrate au relatat EVZ ca discuția a pornit de la frustarea generala din partid legata de faptul ca liberalii se prezinta in toate aparițiile publice ca fiind urmașii…

- In Franta, in aceste zile, are loc o dezbatere nationala cu privire la reformarea domeniului invatamantului. Printre masurile propuse se are in vedere si modificarea drastica a examenului de Bacalaureat.

- Oana Badea a fost prezenta vineri la Alba Iulia in prima conferința de presa in calitate de primar al municipiului Aiud. Pe langa prezentarea investițiilor din acest an pe care le are prevazute pentru dezvoltarea comunitații, aceasta a explicat și declarațiile facute in ultima perioada cu privire la…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice.

- O parte din cei 3.164 de elevi sau absolventi din judetul Arad care s-au inscris la „sesiunea iunie-iulie 2018” a Examenului de bacalaureat national, sustin incepand cu ieri, 12 februarie, proba A, cea de Evaluare a competentelor de comunicare orala in limba romana. Examenul va continua,…

- Examenul de Bacalaureat din acest an a inceput astazi in mod ILEGAL, pentru ca la ora actuala niciun elev din clasele terminale nu este absolvent, asa cum cere legea, subliniaza Marius Nistor, presedintele Federatiei Spiru Haret, iar vicepresedintele comisiei de invatamant din Camera Deputatilor, Florica…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica seara, unele inregistrari in care a dezvaluit cum procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.

- Instalarea fiecarui guvern se face pas cu pas. Prima faza coincide cu perioada de gratie. Teoretic dureaza sase, dar PSD s-a plans ca nu este lasat sa guvernze inca din primele saptamani. Intr-adevar, emiterea Ordonantei 13 a scos oamenii in strada in primele zile ale lunii februarie. Adica la aproximativ…

- Fiica cea mica a Ritei Mureșan se pregatește pentru Bacalaureat. Gloria va pleca apoi la studii in Londra, iar ama ei nu este inca pregatita pentru asta. Rita Mureșan a declarat ca vrea sa iși deschida un reastaurant și spera ca visul sa se realizeze anul acesta. „Este anul in care Gloria da bacul si…

- Dragos Dolanescu Valenciano, fiul cel mic al regretatului cantaret de muzica populara Ion Dolanescu, a fost ales deputat in Adunarea Legislativa din Costa Rica, acesta primind un mandat in legislatura 2018-2022 in urma unei zile intense de votare care a avut loc marti 6 februarie, dupa cum relateaza…

- Exista un oras in Statele Unite in este interzis sa folosesti un smartphone, conexiuni Bluetooth sau Wi-Fi. De fapt oamenii nu au voie sa foloseasca aproape niciunul din dispozitivele care emit radiatii electromagnetice. Cei care incalca regulile sunt amendati, iar in unele situatii grave pedeapsa este…

- În cazul în care stai cu chirie este bine sa ai un contract de închiriere. Lipsa unui astfel de acord între proprietar (locator) și chiriaș (locatar) poate duce la abuzuri – de ambele parți.

- Elevii de clasa a XII-a vor sutine, in 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Dupa aceea, in martie 2018, urmeaza…

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- Cu cateva ore inainte de dezbaterea publica organizata de Primaria Ploiesti pentru prezentarea proiectului de buget pe 2018, reprezentantii coalitiei PSD-ALDE, care detine majoritatea in forul legislativ, l-au criticat dur pe primarul Dobre pentru ceea ce in viziunea lor reprezinta o lipsa de proiecte…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie…

- ARMA NELETALA ȘI MUNIȚIE AFERENTA INDISPONIBILIZATE DE POLIȚIȘTIIn cursul zilei de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au indisponibilizat o arma neletala și muniția aferenta La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat…

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat astazi, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri – Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) – fara portofoliu. Ea a…

- Concret, din suma promisiunilor populiste inglobate intr-un program de guvernare utopic, astazi regasim transpuse in realitate doar 5% dintre masuri”, afirma senatorul PNL Ioan Cristina. In opinia sa „incompetența guvernarilor PSD-iste se traduce prin rezultate dezastruoase atat la nivel macro…

- Polițiștii de frontiera au descoprit aseara un grup mare de migranți care a intrat in Romania, ilegal, din Serbia. In zona Solventul din Timișoara au fost descoperite cele 30 de persoane. Pentru ca nu iși justificau prezența in zona și nu aveau documente de identitate la ei, migranții au fost duși la…

- Cel mai mare punctaj la proba scrisa (93 puncte) pentru admiterea la Școala de Poliție "Vasile Lascar" din Campina l-a obținut un candidat din județul Argeș - Ioan Deaconu, iar intre primii zece admiși se numara patru baieți și șase fete. Punctajul minim cu care s-a intrat la aceasta sesiune de admitere…

- Scandalul care a dus la demisia lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului s-ar putea reaprinde dupa ce PSD va ajunge in situatia de a forma noul Executiv. Liviu Dragnea nu a exclus posibilitatea ca o parte din ministrii actualului Cabinet sa se r...

- Ioan Popa, primarul Resitei, vrea sa ia masuri in acest sens, nemultumit ca in oras sunt amplasate ilegal peste 5000 de reclame cu oferte de tipul "Sicrie la oferta, doi plus unul gratis". "Aceste reclame nu numai ca sunt amplasate ilegal, unele dintre ele pun chiar in pericol viata trecatorilor,…

- "Este inadmisibil ca un act de importanta ROFUIP, care afecteaza vietile a milioane de elevi, profesori, parinti sa fie adoptat fara ca un proiect anterior sa fie publicat pe site, iar orice persoana interesata sa poata formula sugestii si amendamente. O guvernare inchisa nu este una apropiata de cetateni,…

- Directorul executiv al Institutului pentru Politici si Reforme Europene, Iulian Groza, sustine ca nu exista temei ca cetatenii Republicii Moldova sa-si piarda dreptul de a calatori fara vize in Uniunea Europeana. Declaratia fostului viceministru de Externe a fost facuta in contextul publicarii in mass-media…

- Sarbatorile de Iarna nu au trecut inca, astfel ca inca se mai pot cumpara artificii de la persoane care caștiga un ban din aceste vanzari. De asta s-au convins astazi oamenii legii, dupa ce au prins in flagrant un sighetean care vindea astfel de articole pirotehnice ilegal. Actiunile pentru verificarea…

- Probele orale pentru prima sesiune la Bacalaureat 2018 vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului facut public de Ministerul Educatiei Nationale. Bacalaureat va incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare…

- Fostul deputat PPDD Aurelian Mihai, care a fost implicat sambata intr-un accident rutier, cand se indrepta spre Bucovina, unde a facut Revelionul, are leziuni usoare, desi s-a rostogolit cu masina de patru ori intre Buzau si Ramnicu Sarat.

- Polițiști din Radovan l-au depistat, ieri, pe M. Marcu, de 23 de ani, din localitate, in timp ce transporta cu un atelaj hipo cantitatea de 0,540 mc material lemnos esenta cer. In urma cercetarilor efectuate de oamenii legii s-a stabilit ...

- El era arestat la domiciliu, la Rosario, din 30 decembrie, dupa ce s-a descoperit ca avea o arma asupra lui, desi nu avea permis. Matias Messi va putea sa se deplaseze pe teritorul Argentinei, dar nu va putea pleca in strainatate, in urma masurilor impuse de justitie. La 30 noiembrie, televiziunile…

- DNA a dispus, marti,trimiterea in judecata a fostului deputat Adrian Simionescu si a omului de afaceri Marian Fiscuci, fost administrator Tel Drum, pentru fapte de acte de comert incompatibile cu functia si complicitate la evaziune fiscala, respectiv evaziune fiscala.

- Politistii din Suceava au confiscat aproape 400 de pomi de Craciun si au amendat 2 firme cu cate 5.000 de lei pentru nerespectarea legislatiei in domeniul operatiunilor cu material lemnos, in urma unei actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Conform Politiei Romane, la data de 12…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au condamnat pe fostul deputat PSD Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni. Fostul parlamentar a fost gasit vinovat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Lucian Coltea, cetatean american, acuzat de savarsirea infractiunilor…

- Doi protestatari acuza ca, miercuri seara, la Palatul Parlamentului, au fost loviți cu mașina de un deputat PSD. Conform acestora, când ar fi vrut sa traverseze strada, ca sa se alature celorlalți protestatari, ar fi fost loviți de mașina.