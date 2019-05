Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires. Un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP. "Au fost…

- "Au fost loviti de gloante, actul a fost premeditat", a declarat deputatul Jose Cano pentru canalul TN. Marcelo Yadiln, in varsta de 58 de ani, functionar public din provincia La Rioja (nord-vest), a fost ucis in atac, a precizat Jose Cano. Hector Olivares, in varsta de 61 de ani, deputat din aceeasi…

- Un copil de patru ani din Galati, lasat nesupravegheat, a ajuns la Spitalul de Pediatrie din localitate, dupa ce a fost lovit de o masina in timp de traversa prin loc nepermis si fara sa se asigure, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Gabriela…

- In data de 31.03.2019, in jurul orei 15:45, un barbat in varsta de 34 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea o motocicleta pe DN76, din direcția Deva spre Brad, intre localitațile Cainelul de Jos și Fornadia, nu a pastrat o distanța de siguranța suficienta in mers fața de autoturismul condus…

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 10.30, pe Ocolitoarea Brașovului, spre Sacele, la km 0+500m (centura), un conducator auto in varsta de 26 de ani nu ar fi pastrat distanta fata de autoturismul care circula in fata sa si l-a lovit, proiectandu-l in afara partii carosabile, in partea stanga a drumului.…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit in urma unui accident, intr o comuna din judetul Olt.Pompierii SMURD Bals si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Olt au intervenit noaptea trecuta pe Drumul Judetean 643, in comuna Iancu Jianu, la un accident rutier cu doi pietoni, transmite ISU Olt.Echipajele…