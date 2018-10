Baschetbaliştii timişoreni şi-au prezentat noul echipament

Prim-divizionara de baschet masculin SCM Timişoara şi-a prezentat, joi seară, într-o cunoscută cofetărie din Piaţa Unirii, echipamentul pe care îl va folosi în sezonul 2018-2019... The post Baschetbaliştii timişoreni şi-au prezentat noul echipament appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]