Stiri pe aceeasi tema

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 se afla un proces cel puțin ciudat, intre proprietarii unui autoturism furat și Allianz Țiriac Asigurari SA. Familia despre care „Evenimentul zilei” a scris, pe 21 august 2017, ca a fost umilita in complexul rezidențial Nefeli Luxury Villas and Suites, dupa ce i-a…

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- "E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania", a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul.Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Peste 1.700 de autovehicule adaptate pentru soferi sau pasageri cu dizabilitati au fost inregistrate in anul 2017, in Romania, reprezentand o crestere de 4,7 ori fata de anul 2012, a informat Fundatia Motivation, prin intermediul unui comunicat. "La nivel national, numarul soferilor cu…

- Marile realizari ale Guvernului PSD-ALDE, care se lauda cu o creștere economica record în 2017, sunt puse într-o lumina mai apropiata de adevar de o analiza a economiștilor de la Bloomberg. Degeaba ai statistici luminoase daca puterea de cumparare stagneaza.

- Un trend social interesant, care reprezinta o provocare pentru agentiile de turism, chiar daca se afla inca la inceput de drum in Romania, este acela al nuntilor organizate in destinatii exotice precum Maldive, Cuba, Bali, Mexic sau Thailanda, a precizat pentru AGERPRES Raluca Anghel, specialist…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, la Realitatea TV, ca România si-a upgradat potentialul geopolitic, fiind foarte interesanta ca partener pentru toti actorii importanti, la nivel mondial.

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi „pentru" si o abtinere, iar PMP si PNL au parasit sala. El a fost sustinut inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul copiilor la educatie. Potrivit unui amendament adus de Lavinia Cosma, deputat USR, Liceul…

- Lucrurile nu sunt atat de roz in Romania, in ciuda creșterii economice a țarii, potrivit agenției Bloomberg. Celebra publicatie economica si platforma de analize a anunțat ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza Bloomberg. Conform datelor publicate marţi de Eurostat, în Uniunea Europeană, 16% din populaţie…

- Bogdan Tomoiaga:” Bugetul pentru marketing și promovare al MT, in creștere cu peste 80% in 2018” Bugetul pentru marketing și promovare al Ministerului Turismului va avea o creștere de 80,84% pe proiectul de buget din anul 2018, respectiv un plus cu 15,341 milioane de lei, a declarat, marți, in comisiile…

- "Alteta Sa Regala Principesa Maria a ajuns aseara, 30 noiembrie 2017, la resedinta privata din Elvetia a Majestatii Sale Regelui Mihai. Principesa va sta alaturi de tatal sau pana la mijlocul saptamanii viitoare", transmite Casa Regala a Romaniei. Sursa citata precizeaza ca din cauza starii…

- Managerii din Romania se asteapta in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 la stabilitate a productiei si a numarului de salariati in industrie si la crestere moderata a activitatii si a numarului de salariati in comertul cu amanuntul si servicii, insa ei preconizeaza si o crestere a preturilor in…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industrie si la crestere in comertul cu amanuntul si servicii in perioada noiembrie-ianuarie si la o crestere a preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- In mesajul facut public pe pagina sa de socializare, vedeta il roaga pe iubitul sau, care este finul lui Leo de la Strehaia, sa o ierte, informeaza Romania TV. "Am fost retinuta de politie, 48 de ore. Motivul este ca i-am luat masina lui Cristi Marin. Citeste si Cum arata acum prima sotie…

- Romania are ca obiectiv atingerea unui deficit de 1,5% din PIB pe termen mediu și lung, dar a pornit pe o tendința de creștere accelerata a acestuia, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, economistul Aurelian Dochia. Potrivit acestuia, reducerea deficitului va fi dificil de realizat anul…

- Hotararea Curții de Apel Constanța este definitiva: "Condamna pe inculpatul BORLEA RARES-CORNEL, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. In baza preved. art.91 Cod penal suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare, aplicata inculpatului BORLEA RARES-CORNEL pe un termen…

- “Semneaza petiția #sepoate pentru investiții multianuale in calea ferata! Cine a inițiat aceasta PETIȚIE? Aceasta petiție a fost lansata de cea mai mare Federație Sindicala a ceferiștilor din Romania, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane.

- Europarlamentarul Mircea Diaconu nu se aștepta ca Romania sa gazduiasca sediul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA). Motivul? Țara noastra a fost reprezentata in Consiliu de catre ”oameni slabi”, ne-a declarat acesta. ”Eram foarte sigur ca așa va fi. Nu aveam nicio speranța, din pacate.…

- Tara noastra se bucura de popularitate printre turistii din mai multe tari, in topul fiind statele vecine, Romania si Ucraina. Cei mai multi turisti care ne viziteaza prefera vinul moldovenesc, arhitectura Capitalei, dar si peisajele naturale.

- Andreea Marin a demarat un proiect umanitar pe care l-a inceput in propria toaleta. „Zana” face recensamantul toaletelor din Romania, iar campania are are scopul de a strange fonduri care vor fi folosite in scoli si gradinite.

- Dupa marțea neagra a Justiției și miercurea neagra a taxelor și impozitelor, romanii au parte de doua „zile neagre” cu aspect pozitiv: marele show al reducerilor de Black Friday, importat de la americani. Sarbatoarea reducerilor de „Black Friday 2017” a inceput in Romania inca de vineri 17 noiembrie,…

- DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a raportat un profit net de 44,2 milioane euro in primele noua luni din acest an, in crestere de la 17,8 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut. La 30 septembrie, RCS&RDS avea cca. 3,4 milioane de abonati la serviciile de telecomunicatii mobile,…

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- "In trimestrul al treilea (perioada iulie-septembrie 2017), Romania, cu 8,6%, inregistreaza cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Aceasta creștere economica este rezultatul muncii tuturor romanilor și al companiilor corecte din aceasta țara", transmite premierul…

- Liderul pieței de servicii stomatologice din Romania, DENT ESTET– companie membra a grupului MedLife, a incheiat primele trei trimestre ale anului 2017 cu o cifra de afaceri de cca. 6,5 milioane de euro, in creștere cu 31% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare contribuție la cifra…

- Romania inregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatațirea nivelului de trai, susține Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice. ''România înregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar…

- Romania nu poate obține o creștere sustenabila fara a avea competitivitate, iar prin stimulente fiscale și salariale nu poți inregistra creștere de durata, a declarat, marți, economistul - șef la Banca Naționala a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-o conferința organizata de INACO. "Nu…

- Ieri s-a incheiat IeSF World Championship 2017. Evenimentul a gazduit trei competiții, de CS:GO, Tekken 7 și League of Legends. Acestea sunt rezumatele celor trei competiții. Competiția de CS:GO a fost caștigata de echipa rusa ForZe care in finala a trecut de romanii de la Nexus Gaming cu…

- Simona Halep (26 de ani) a fost surprinsa de paparazzi in compania lui Radu Barbu, in vacanta din Italia, iar toate indiciile aratau ca sportiva are o relatie cu barbatul in varsta de 34 de ani. Simona si-a bagat insa toti fanii in ceata, raspunzand intr-un mod original speculatiilor. Halep…

- NTT DATA Romania a înregistrat în primele 10 luni ale anului 2017 o cifra de afaceri de 43,3 mil EUR, în creștere cu 50,22% fața de aceeași perioada a anului anterior. ”Rezultate financiare ale companiei pentru anul precedent vin pe fondul unui…

- Premierul Tudose a dat o prima reacție, dupa adoptarea masurilor fiscale, in ședința de Guvern de miercuri, și care sunt in continuare contestate in spațiul public atat de sindicate cat și de patronate. El a scris pe Facebook ca aceste masuri sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania,…

- Inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut in al treilea trimestru al acestui an cu 32,7% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 158.873 de unitati, ritm scazut fata de al doilea trimestru, potrivit datelor publicate luni de catre Institutul National de Statistica (INS). In al doilea…