Medicul oncolog Șerban Negru a avut un vis: de a schimba felul in care sunt tratați bolnavii de cancer. Astfel, de la un mic cabinet la parterul unui bloc din Timișoara, in care iși desfașura activitatea in 2004, a ajuns sa construiasca cel mai modern centru de oncologie din vestul țarii – OncoHelp. „Mi se […]