Un dambovitean a murit din cauza gripei. Numarul deceselor a crescut la 173 Autoritatile au anuntat, miercuri, ca sunt 173 de decese confirmate cu virus gripal, in Romania. La circa o luna si jumatate de cand s-a anuntat ca e epidemie de gripa, se aflat ca, din pacate, un alt roman a pierit, dupa ce a s-a imbolnait de gripa. Omul avea 66 de ani si era din […] Un dambovitean a murit din cauza gripei. Numarul deceselor a crescut la 173 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

