Romania este unul dintre statele europene cele mai expuse la riscul de cutremur. Cu toate acestea, inregistram un deficit major de protecție in contextul in care asigurarile de locuințe, atat cele obligatorii, cat și cele facultative, au o importanța cruciala in protecția financiara a populației. "In cazul unui cutremur similar celui din 1977, studiile arata ca aproximativ 850.000 de locuințe ar putea fi afectate, adica peste 10% din fondul locativ al țarii. Pagubele materiale s-ar situa intre 3,8 și 6,6 miliarde de euro, din care valoarea pagubelor aferente locuințelor asigurate ar reprezenta…