- Un seism cu magnitudinea de 6,6 grade s-a produs joi in centrul statului Chile in timpul unui discurs rostit de presedintele tarii, Sebastian Pinera, care efectua o vizita in acea regiune, au anuntat companiile mass-media locale si Agentia guvernamentala pentru situatii de urgenta ONEMI, citate de…

- Epicentrul seismului a fost localizat la 47 de kilometri vest de statiunea estivala Pichilemu din regiunea O'Higgins, aflata pe tarmul Oceanului Pacific. Nu au fost raportate persoane accidentate si pagube materiale. Potrivit ONEMI, nu a fost emisa o alerta de tsunami. Pamantul a inceput sa se cutremure…

- Cutremur puternic in Romania. Vezi cand s-a produs si unde a fost resimtit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona seismica Vrancea, la ora 03.52. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca in ziua…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si...

- Inca un cutremur de suprafata s-a produs azi dimineata in Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 6.59, la adancimea de 11 de kilometri, in județul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter s-a produs duminica seara, la ora locala 20:43 (19:43 GMT), la 30 de km de Roma, unde a fost resimtit de o parte din locuitori, a anuntat Institutul italian de geofizica, informeaza dpa si AFP preluate de agerpres.Vezi și: Nucleara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter s-a produs in largul coastei din Chile, in apropierea orasului Coquimbo, au transmis reprezentantii Institutului American de Geofizica (USGS).

- Un nou cutremur s-a produs marți in județul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in interval de aproape șase ore.Citește și: DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…