Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri. Potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea,...

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime ...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur s=a produs, marti, la ora 12:32, in judetul Vrancea, titreaza News.ro. Seismul a avut magnitudinea…

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat marti, la ora 03:56 un seism s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 129 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna…

- Doua cutremure au avut loc in Romania intr-un interval de timp de 20 de minute. Unul dintre seisme a avut o magnitudine de 2 grade, iar cel de-al doilea, 3,1 grade pe Richter. Primul cutremur s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 14km.…

- Doua cutremure s-au produs in ultimele 10 ore in judetul Buzau, cel mai mare dintre acestea, ca magnitudine, avand 3,1 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Sesimul de 3,1 grade a avut loc la ora 23.06, la o adancime de 116 kilometri, orasele…