- Un cutremur puternic a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, cutremurul, care s-a produs la ora 03.38, a avut magnitudinea de 5,8 grade Richter. Seismul a fost resimțit puternic și in Capitala.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime ...

- „SEISM 2018” este exercițiul prin care autoritațile au declanșat o simulare de cutremur in Romania. Este cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care are loc in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii. Incepand cu ora 9:00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.Seismul a avut loc in jurul orei locale 7.00 (00.00, ora Moldovei).

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 5.50, in judetul Covasna, la adancimea de 99 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime…

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

