- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca un cutremur s-a produs, miercuri, la ora 13...

- Un seism cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica in Insula Molucca din Indonezia, au anuntat autoritatile locale, mentionand ca nu exista victime sau pagube materiale semnificative, relateaza Reuters.

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs joi seara in extremul orient rus, au anuntat reprezentantii Institutului american de geofizica (USGS), citati de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs in sudul Oceanului Atlantic. Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters. (Angajeaza-te…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Insulelor Loyalty, situate in apropierea Noii Caledonii, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs joi in apropierea insulei australiene Norfolk, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro.Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marți in Noua Zeelanda, a anunțat Institutul american de geofizica (USGS), adaugand ca pana acum nu au fost anunțate victime, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Mai multe zboruri au fost anulate in capitala…