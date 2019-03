Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,3 grade a zguduit sambata dimineata partea continentala a Greciei, fiind resimtit inclusiv in capitala Atena, fara a face insa victime si pagube materiale, conform informatiilor preliminare, transmite AFP. Cutremurul s-a produs la adancimea de 14 kilometri si a avut epicentrul…

- S-a CUTREMURAT pamantul! Seism neobisnuit la o adancime de doar 2 km. Vezi ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudine 4 s-a produs in Marea Egee la o adancime foarte mica, anunta site-urile de specialitate. Cutremur in Grecia. Seismul a avut magnitudine 4 si s-a produs in Marea Egee, in apropiere…

- Maine, 7 martie 2019, in intervalul 10.30 – 12.30, in orasul Ocna Mures, ISU Alba va efectua un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in vederea indeplinirii misiunilor specifice din competenta, in situația producerii unui seism. Potrivit ISU Alba situatia…

- Decesul, duminica, al lui Dionissis Arvanitakis, "brutarul de pe insula greaca Kos" din Marea Egee, care a primit Premiul European al Societatii Civile in 2016, in timpul crizei migratiei pentru ajutorul acordat refugiatilor, a provocat o vie emotie la Bruxelles si in Grecia, informeaza luni AFP…