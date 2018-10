Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ora 9.00, s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018”, care consta in punerea in aplicarea a Concepției naționale de raspuns post-seism. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Au fost alertate toate unitațile…

- Autoritațile din Romania simuleaza, incepand de sambata, intervenția la un cutremur cu magnitudinea de 7.5 pe scara Richter. Raed Arafat va susține o conferința in care va anunța toate detaliile exercițiului."Incepand cu ora 9.00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta in…

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in insula Sulawesi din Indonezia, la o adancime de 18 kilometri, au transmis reprezentantii Institutului American de Geofizica (USGS), citati de publicatia The Washington Post.

- Un seism cu magnitudinea de 5.0 grade pe scara Richter s-a produs vineri dimineata la 31 de kilometri in sud-vest de orasul Trikala, aflat in centrul Greciei, relateaza site-ul cotidianului Ekathimerini.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc luni dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Buzau, la o adancime de 131 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea cutremur de luni, din tara noastra, dupa ce la ora 1.22 dimineata s-a mai produs unul, in judetul Vrancea,…