Un cutremur de 7,1 s-a produs luni

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Insulelor Loyalty, situate in apropierea Noii Caledonii, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs joi in apropierea insulei australiene Norfolk, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS).