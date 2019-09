Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter, s-a produs joi pe insula Seram situata in provincia Maluku din estul Indoneziei. Nu exista riscul producerii unui tsunami, a anuntat Agentia indoneziana de Geofizica, potrivit Reuters, a notat mediafax. Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs joi pe insula Seram situata in provincia Maluku din estul Indoneziei, dar nu exista riscul producerii unui tsunami, a anuuntat Agentia indoneziana de Geofizica, potrivit Reuters. Seismul s-a produs joi pe insula Seram, in provincia Maluku din estul arhipelagului…