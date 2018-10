Un cutremur puternic, de 5.8 magnitudine a avut loc, duminica dimineața, la ora 03:38, in Romania, acesta fiind simțit și in Capitala. Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica a Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 03:38:11 in zona Vrancea, județul Buzau, la o adancime de 150 kilometri. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grade pe scara Mercalli. Seismul s-a produs in apropiere de orașele Nehoiu(17km), Covasna(33km), Intorsura Buzaului(37km), Targu Secuiesc(48km), Valenii de Munte(53km). De asemenea, acesta a fost simțit și in București.…