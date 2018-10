Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a susținut declarații de presa privind inchiderea exercițiului Seism 2018. Ultimul bilant al exercitiului organizat in Romania: Peste 4.500 de morți, 8.500 raniți si 800 disparuți, in urma unui cutremur devastator, de 7,5 grade pe scara…

- Au aparut informații noi in cazul ”SEISM” 2018, exercițiul prin care autoritațile au declanșat, sambata, o simulare de cutremur in Romania. Astfel, conform autoritaților, conform scenariului, in țara noastra a avut loc o replica, de magnitudine 5,8, iar Bucureștiul este cel mai afectat.

- Aproximativ 20 de mijloace de transport si 100 de cadre de la Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au fost implicate sambata, 13 octombrie, in interventia pentru exercitiul national “Seism 2018”, al carui scenariu a presupus ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata dimineața (13 octombrie), ca un exercitiu national intitulat „Seism 2018” a inceput la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Exercițiul national…

- Potrivit MAI, incepand cu ora 9.00 s-a declansat exercitiul national "Seism 2018" care consta in punerea in aplicarea a Conceptiei nationale de raspuns post-seism. Citeste si Gheorghe Marmureanu, anunt despre un cutremur de 7 care va lovi Romania Conform scenariului, a avut loc un cutremur…

- Potrivit MAI, incepand cu ora 9.00 s-a declansat exercitiul national "Seism 2018" care consta in punerea in aplicarea a Conceptiei nationale de raspuns post-seism. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. "Au fost alertate toate…

- „SEISM 2018” este exercițiul prin care autoritațile au declanșat o simulare de cutremur in Romania. Este cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care are loc in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii. Incepand cu ora 9:00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta…

- Oamenii se tem de un cutremur puternic in Romania, mai ales ca nimeni nu l-a uitat pe cel din 1977, soldat cu 1.570 de victime. Celebrul prezicator Ioan Istrate, țara noastra va fi lovita de un seism puternic, insa nu știe cand. Clarvazatorul crede ca vor fi sute de morți și ca mai multe orașe vor fi…