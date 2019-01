Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs vineri in apropierea insulei Rabaul, situata in partea de nord-est a Papua Noua Guinee, au transmis reprezentantii Institutului american de geofizica (USGS), citati de The New York Times.

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs joi seara in extremul orient rus, au anuntat reprezentantii Institutului american de geofizica (USGS), citati de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs in sudul Oceanului Atlantic. Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters. (Angajeaza-te…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Insulelor Loyalty, situate in apropierea Noii Caledonii, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs joi in apropierea insulei australiene Norfolk, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur puternic, cu magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in Romania, arata datele Institutului National pentru Fizica pamantului. Seismul a fost resimtit si in Capitala.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.