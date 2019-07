Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs la nord de Insulele Okinawa din Japonia

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in largul prefecturii Okinawa din arhipelagul japonez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu au fost imediat consemnate daune materiale sau victime. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs joi in largul Insulelor Kermadec din Oceanul Pacific, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs joi in largul Insulelor Kermadec din Oceanul Pacific, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Pana la ora difuzarii acestor informatii, nu au fost raportate pagube materiale in aceasta regiune afectata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade a avut loc miercuri în regiunea de frontiera între Panama si Costa Rica, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters. Epicentrul s-a aflat la 44 de kilometri la vest de orasul David din Panama,…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 5.38, in Marea Neagra, potrivit datelor transmise de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Cutremur cu magnitudine aproape 5 la 5 km fața de Dasht Arjan, Persida, in Iran. Un seism cu magnitudinea 5,8 a avut loc duminica, 6 ianuarie, la frontiera dintre Iran si Irak, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Epicentrul a fost localizat la 133 km nord-est de orasul Bagdad…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Seismul a fost resimtit in special in prefectura…