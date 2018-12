Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs n provincia Papua de Vest din Indonezia

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American, cauzand o stare de panica la cateva zile de la un tsunami care a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter s-a produs luni in sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, care sunt situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Insulelor Loyalty, situate in apropierea Noii Caledonii, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.