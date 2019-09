Un cutremur de 4,5 pe scara Richter s-a produs, astazi, 3 septembrie, la ora 14:52, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. „Alerta! S-a detectat un nou cutremur in zona Vrancea, la ora 14:52:44, cu magnitudinea de 4.1 pe scara Richter, la adancimea de 169.46 km”, se arata intr-o informare a […] Source