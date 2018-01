Stiri pe aceeasi tema

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au anuntat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe Richter s-a produs in urma cu putin timp.Seismul a avut loc la ora...

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un cutremur a avut loc in Romania, in zona seismica Vrancea, in cea de-a doua zi de Craciun. Conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului acesta s-a produs la ora 17:18.

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Un cutremur de magnitudinea 5,2 a lovit joi regiunea Kubandan, in sud-estul Iranului. Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale, transmite AFP. Epicentrul seismului produs la ora locala 20:34 (17:04 GMT) se situeaza la aproximativ 140 kilometri nord de Kerman, conform…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe Richter a avut loc, luni dimineata, în regiunea seismica Vrancea. Seismul din judetul Vrancea a avut loc la ora 3,22 la o adâncime de 98,7 km. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Seismul a avut loc la ora 05.24, la adancimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceasta saptamana au avut loc mai multe seisme. Joi, in judetul Buzau s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2, iar in noaptea de luni spre marti s-au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat.Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Seismul de magnitudine 3,4 a avut loc la o adancime de 85,5 kilometri, potrivit INFP.Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Odobesti (37km), Panciu (42km), Onesti (47km), Focsani (51km) si Tirgu Ocna (52km).Ultimul cutremur in judetul Vrancea s-a produs in urma cu o saptamana…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs duminica in Vrancea, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul a avut loc la ora 3:49, la o adancime de 85,5 kilometri, anunța News.ro. Citește și: Vești proaste de la meteorologi: Ce fenomene și…

- Un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter a avut loc duminica seara în Bulgaria. În ziua de 26/11/2017 la ora 21:01:31 (ora R. Moldova) s-a produs in BULGARIA un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 10 km, anunța Institutul National…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un nou cutremur loveste România în zona Vrancea. Seismul a avut o intensitate de 2,7 grade pe scara Richter si s-a produs la o adâncime de aproximativ 70 de kilometric. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Seismul s-a produs la o adancime de 126.3 kilometri la ora 1:11, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Este cel de-al patrulea cutremur cu intensitatea de peste trei grade pe scara Richter care are loc in aceasta luna. Ultimul a avut loc in urma cu 24…

- Initial, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anuntase ca acesta a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Ulterior, magnitudinea a fost revizuita, seismologii declarand ca a avut o intensitate de 3,4 grade. Seismul s-a produs marti,…

- Un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau. Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adincime de 131,7 kilometri. Un alt cutremur s-a produs in Vrancea, luni. Magnitudinea a fost de 2,5.

- Cutremur in județul Buzau, pe 14 noiembrie. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau, conform infp.ro . Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adancime de 131,7 kilometri. Un…

- Directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, a participat la un simpozion stiintific organizat de Societatea Romana de Geografie, Filiala Vrancea. Seismologul a vorbit cu aceasta ocazie despre viitorul mare cutremur prognozat in Romania.

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Marti dimineata, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 14.58, în Marea Neagra, la o adâncime de 10 kilometri, informeaza Institutul National pentu Fizica Pamântului, conform Mediafax.

- Un cutremur puternic, de mica adancime, a avut loc in urma cu putin timp, in apropiere de granita cu Romania, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut o magnitudine de 4.1 si s-a produs la o adancime de doar 4.4 kilometri.

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc îast[yi, la ora 11:24, la o adâncime de doar 5 kilometri. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 6:12, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (35 kilometri), Panciu (42…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi dimineata, in judetul Vrancea. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,1 s-a produs la ora 6:12, la adancimea de 98,8 kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul…

- Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri la ora 6:12, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Luna trecuta, in Romania s-au produs 6 cutremure de peste 3 grade pe Richter, doua dintre acestea avand magnitudinea de 4,2 grade pe Richter. Primul…

- Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc in aceasta dimineata, la ora 4:23, la o adancime de doar 18 kilometri.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:cutremur in data de 28.10.2017, ora 16.56.46 in judetul Buzau, magnitudine 4,1 grade, localizat la o adancime de 120km.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…

- Cutremur in Romania, sambata dupa amiaza, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut 4,1 grade și s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut loc la adancimea de 120km. Articolul Cutremur cu magnitudinea de 4.1, in Romania apare…

- Miscarea telurica s-a produs in cursul dupa-amiezii de sambata, in Vrancea, zona cunoscuta drept cea mai activa, din pucnt de vedere seismic, din intreaga tara. Din informatiile facute publice de catre reprezentantii Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului rezulta ca seismul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la o adancime de doar doi kilometri, in judetul Maramures. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 15.26, in judetul Maramures. Cutremurul a…

- Un alt cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade s-a produs, sambata, in judetul Bazau, fiind localizat la o adancime de peste 140 de kilometri. Acesta este al treilea seism inregistrat in zona respectiva in mai putin de 12 ore.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- UPDATE Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade s-a produs, sambata, in judetul Buzau, la ora 14:00:47, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a fost localizat la o adancime de 140.7 kilometri si este al treilea produs in judetul Buzau in mai…

- Doua cutremure s-au produs, sâmbata dimineata, în judetul Buzau, în mai putin de doua ore, unul dintre ele având magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP), primul cutremur s-a produs la…

- Un cutremur de 4,2 pe scara Richter s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Vrancea din Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a fost la ora 04:49, in judetul Buzau. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 132,2 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 grade pe scara Richter a fost inregistrat duminica dimineata in judetul Vrancea, conform primelor informatii oferite de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Mai puteti citi si: Magnitudinea cutremurului de miercuri dupa-amiaza, revizuita la 4 pe Richter. Este al doilea seism din ultimele 12 ore Fenomenul „Izvoarele”. Stații pentru seisme de suprafața Cutremur de 3,5 grade pe Richter, joi seara Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica…

- Romania a fost zguduita din nou in aceasta dimineața. Un seism a fost inregistrat in aceasta dimineața in județul Vrancea de catre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica dimineata, in judetul Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter a avut loc la ora 04.49, la adancimea de 132,2 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 17.58 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter a avut loc…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 17.58 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea…