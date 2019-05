Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 9:00, in judetul Salaj, in zona seismica Crisana, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de numai doi kilometri, fiind unul…

- Un cutremur de intensitate medie, cu magnitudine peste 4,1 pe scara Richter, s-a produs miercuri dimineața, la adâncime mica, în Crișana, județul Salaj. Cutremurul a avut loc la ora 9.00, la o adâncime de 2 kilometri. „Cutremur în Crisana, judetul…

- Echipaje de pompieri au fost trimise in recunoastere, miercuri dimineata, dupa producerea unui seism in judetul Salaj, nefiind semnalate victime sau pagube pana la acest moment, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "In urma cu putin timp, in zona Crisana,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade s-a produs, miercuri dimineata, in judetul Salaj, la o adancime de zece kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri, s-a produs in Crisana, judetul Salaj un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri, s-a produs in Crisana, judetul Salaj un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter. Seismul s-a produs la ora 09:00:06, la adancimea de zece kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Pe 27 aprilie, la ora 00:59, ora Romaniei, s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter, la adancimea de 137 kilometri. Seismul a fost inregistrat in apropierea oraselor Nehoiu (11km), Intorsura Buzaului (35km), Covasna (36km), Valenii de Munte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la ora 22.02, in judetul Buzau, la adancimea de 113 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Sambata seara, la ora 22:02, ora Romaniei, a avut loc in zona seismica Vrancea, județul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in judetul Buzau, la ora 4.47, potrivit Institutului de Cercetare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 120 km. potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).…