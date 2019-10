Un cutremur a provocat dezastru în Polonia. Galeriile unei mine s-au prăbuşit peste mineri Cutremurul a lovit mina Bielszowice, iar un purtator de cuvant al companiei care detine mina, PGG, a declarat ca minerul ranit a necesitat sa fie resuscitat. In cele din urma, acesta a decedat.Lovit grav la spate, acesta a fost transportat cu elicopterul la un spital din Cracovia, pentru a fi supus unei interventii chirurgicale, dar trupul sau a cedat. Barbatul mort era electrician si avea 39 de ani. Ceilalti 16 mineri nu au suferit rani care sa le puna viata in pericol. Toti mineri au fost transportati din aria de risc si transportati la diverse spitale din apropiere, iar sase dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

