Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Australia care și-a ținut bebelușul pe dieta vegana a fost condamnat la 300 de ore de munca in folosul comunitațiii. In martie 2018, autoritațile australiene au gasit in casa cuplului din Sydney, cuplu a carui identitate nu a fost facuta publica, o fetița in varsta de 19 luni intr-o evidenta…

- ​Arestat în 2017, la un an dupa ce s-a retras din activitate, campionul mondial la ciclism pe pista si dublu medaliat olimpic Jack Bobridge a fost condamnat la patru ani si jumatate de închisoare pentru trafic de droguri, informeaza News.ro. El s-a retras din activitate la 27 de ani, la…

- Un baiat in varsta de 12 ani a fost arestat sub suspiciunea ca a atacat violent cu cutitul un cuplu gay la Liverpool, in nordul Angliei, a informat miercuri politia din comitatul Merseyside, potrivit agerpres.ro.Baiatul este suspectat de agresiune homofoba grava dupa atacul in care au fost…

- Un tanar din județul Argeș a fost arestat dupa e a lovit o polițista gravida. Incidentul șocant a avut loc pe 21 mai, insa detaliile au ieșit la iveala abia acum. Surse judiciare au dezvaluit, pentru EVZ, ca in ciuda faptului ca era insarcinata, polițista a reușit sa indeparteze agresorii care incercau…