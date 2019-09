Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din Capitala, banuit de comiterea unui furt din locuința, a fost retinut. O femeie a solicitat ajutorul politii comunicand ca din locuinta i-au disparut mijloace banești.

- ORDIN DE PROTECȚIE PROVIZORIU EMIS PE NUMELE UNUI TANAR DUPA CE SI-A LOVIT TATAL Pe numele unui tanar de 20 de ani a fost emis ordin de protecție provizoriu, dupa ce, pe fondul unor discuții in contradictoriu, și-a lovit tatal cu o piatra. Luni, 26 august a.c., in jurul orelor 18.30, Poliția Municipiului…

- Autoritatile austriece au efectuat o perchezitie la locuinta fostului vicecancelar de extrema dreapta Heinz-Christian Strache, in cadrul unei anchete de coruptie, au anuntat marti media austriece, potrivit AFP.

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a dat detalii, duminica, despre ce s-a descoperit la casa suspectului din Caracal, Gheorghe Dinca. "In acest moment colegii mei cerceteaza haos. Nu pot sa va descriu. Sunt gropi, nu știm de ce au fost sapate, sunt mormane de haine, sunt lemne, fiare. Sunt…

- Doi adolescenti canadieni dati disparuti au devenit suspecti in moartea unui cuplu tanar de turisti, saptamana trecuta, precum si a unui barbat in varsta, la cativa kilometri de Liard Hot Spring, un parc natural din provincia Columbia Britanica, in nordul Canadei. Tinerii voiau sa strabata Canada…

- Olivian Chelaru, un tanar de 30 de ani din Iași, a decis sa-și puna capat zilelor, fiindca n-a mai suportat gandul ca și-a pierdut iubita. Aceasta murise cu 23 de zile in urma, iar Olivian și-a planificiat minuțios sinuciderea. El a consumat mult alcool și la fel de multe pastile. A fost descoperit…

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc, dupa ce a fost prins pe Aeroportul "Henri Coanda" ca transporta cocaina in stomac, au informat DIICOT si IGPF.In…