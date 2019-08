Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul argentinian Hugo Santillan (23 de ani) a murit astazi intr-un spital din Buenos Aires. Santillan a incasat o lovitura fatala in lupta de sambata trecuta cu uruguayanul Eduardo Abreu. Meciul s-a incheiat indecis, dar sportivul argentinian s-a prabușit la cateva minute dupa decizie. Doctorii i-au…

- Cuplul format din buzoianca Simona Stancu și galațeanca Cristina Nastase patrunde și mai adand in elita handbalului mondial. Cele doua arbitre au fost desemnate de Federația Internaționala de handbal printre cuplurile care vor oficia la Campionatul Mondial de senioare, care va avea loc in Japonia, intre…

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a anunțat recent o schimbare majora in regulamentul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), care va intra in vigoare incepand din sezonul 2022. Astfel, mașinile participante in competiție vor avea un sistem hibrid propulsie, inclusiv motor electric și baterie…

- Pilotii Fernando Alonso (Spania), Sebastien Buemi (Elvetia) si Kazuki Nakajima (Japonia), la bordul unei Toyota TS050 Hybrid cu nr. 8, au castigat pentru al doilea an consecutiv cursa legendara de 24 ore de la Le Mans, succes care le-a adus si titlul mondial in Campionatul Mondial de anduranta (WEC).…

- Simone Tempestini și Raul Badiu se afla in topul clasamentului in etapa Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), care se desfașoara in acest weekend in Sardinia. Campion național absolut en-titre, Simone Tempestini (Hyundai i20) a inceput incredibil runda din insula italiana și a incheiat pe 12 la general…

- Cinci tineri sportivi antrenați de Anamaria Olariu la Clubul de Karate Kita din Suceava au cucerit o medalie de aur și 4 de bronz la cea de-a X-a ediție a Campionatului Mondial de Karate Shotokan. Competiția a avut loc la București. Medalia de aur a fost ciștigata de Raluca Larisa Gușa, la kumite minicadeți…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, Marele Premiu al Principatului Monaco, a sasea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care s-a desfasurat la Monte Carlo. Lewis Hamilton i-a dedicat victoria lui Niki Lauda, care a murit luni, la varsta de 70 de ani. "M-am luptat avand…

- Un clujean care face motociclete personalizate a expus, pentru prima oara in Romania, o motocicleta Harley Davidson Ironhead din anul 1972 modernizata pentru secolul 21, cu care s-a clasat pe locul 9... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!