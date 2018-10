Stiri pe aceeasi tema

- Vishnu Viswanath și Meenakshi Moorthy au cazut de pe o stanca din Parcul Național Yosemite din California in timp ce iși faceau un selfie, ignorand faptul ca nu exista niciun grilaj care sa le poata impiedica posibila cadere in gol, relateaza The Guardian.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe o autostrada din statul California, in SUA. Aparatul de zbor a fost construit in anii ’30, acesta fiind o replica a aeronavelor de lupta naziste. Singura persoana aflata in interiorul aeronavei, pilotul, a scapat cu viața. Acesta a fost scos in siguranța inainte…

- Studiul publicat de U.S. National Library of Medicine face referire la intervalul 2011 - 2017 si a luat in evidenta toate cazurile de deces documentate ca fiind rezultatul unor accidente survenite in timp ce victima folosea telefonul mobil pentru poze selfie. Aproximativ jumatate dintre decese au fost…

- Aproximativ 2 din 5 femei care se sinucid sunt din India, potrivit unui studiu publicat de Lancet in aceasta saptamana, care spune ca ratele de sinucidere ale țarii constituie o criza a sanatații publice, potrivit The Guardian. Cercetarea efectuata de organizația sa a aratat ca 62% dintre femeile chestionate…

- O mama si copilul ei au supravietuit dupa ce au cazut pe sinele statiei de metrou Baker Street din Londra si s-au ascuns in spatiul dintre sine in timp ce trenul a trecut pe deasupra lor, scrie The Guardian.

- O mama si copilul ei au supravietuit dupa ce au cazut pe sinele statiei de metrou Baker Street din Londra si s-au ascuns in spatiul dintre sine in timp ce trenul a trecut pe deasupra lor, scrie The Guardian.

- Vicepresedintele american, Mike Pence si Secretarul de Stat, Mike Pompeo au negat ca ar fi scris editorialul anonim din New York Times in care Trump este atacat, scrie The Guardian. Pompeo, care se afla intr-o vizita in India, a declarat joi: „Nu este scris de mine,” informeaza News.ro. El a adaugat…

- Prabusirea unui aparat de zbor de mici dimensiuni, de tip Cessna, a curmat vietile a cinci oameni aflati la bordul avionului. Despre accidentul aviatic sunt putine informatii confirmate oficial. Se stie ca aparatul de zbor a cazut, duminica, intr-o parcare din Santa Ana, California. Si ca, in afara…