- Tragedie in lumea sportului. Silver King, un cunoscut wrestler mexican, a murit pe ring chiar in timpul unei lupte desfasurate la Londra, dupa ce a suferit un atac de cord.Initial, adversarul acestuia, arbitrul si suporterii au crezut ca este o parte a coregrafiei.

- Tragedie in lumea sportului. Un sportiv celebru a murit chiar in timpul unei competitii. Cesar Barron, un cunoscut wrestler, si-a pierdut viata in ring, in timp ce se afla in timpul unui concurs, in Londra.

- Rene Higuita (52 de ani), unul dintre cei mai nonconformiști fotbaliști din istorie, a sarit in apararea unui cuplu gay, atacat dur de fanii lui Atletico Nacional. In minutele de final ale partidei dintre Atletico Nacional și Sante Fe, scor 2-1, cameramanii au surprins doi barbați, fani ai gazdelor,…

- De la un infirmier de 2,21 metri, la celebrul Chewbacca. Actorul Peter Mayhew a intrat in istoria cinematografiei datorita unei șanse la care nu s-ar fi așteptat și datorita inalțimii lui, pe vremea cand lucra intr-un spital din Londra.

- Sfarșit cumplit pentru un roman plecat sa munceasca in Marea Britanie. Florin Pitic, un tanar de doar 20 de ani, a murit, dupa ce a fost snopit in bataie intr-o stație de metrou din Londra. Deocamdata,...

- "Eu stiu foarte clar ca noi avem o preocupare, pentru ca noi am pierdut aurul Romaniei o data in istoria noastra. Noi stim foarte bine ce s-a intamplat cu rezervele de aur din Romania. Nu vreau sa se inteleaga si poate ca este foarte bine sa explicam ca aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra,…

- Potrivit localnicilor, primele autocare au ajuns in localitate pe la ora 6.50. Din primele informatii se pare ca alegatorii au fost adunati de structurile de forta transnistrene, dar si angajatii companiei Sheriff. Martorii spun ca ei au fost instruiti sa voteze candidatii democrati si pentru participare…