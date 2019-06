Un cunoscut youtuber spaniol, arestat

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Conform politiei din Madrid, agresiunea s-a petrecut luni dimineata in zona de plecari a Terminalului 1 al aeroportului, aproape de ghiseele de check-in. Femeia a fost atacata prin suprindere si a fost ranita la o ureche, moment in care un barbat roman a intervenit incercand sa o apere. Dar suspectul…

- Contactat de AFP, ministerul nu a dorit sa indice daca barbatul, care domiciliaza in Sevilla, voia sa actioneze in Saptamana Mare, cand sute de mii de turisti vin in capitala andaluza pentru a asista la procesiuni catolice."Politia nationala si serviciile de informatii spaniole si marocane…

- Hugo Carvajal, care timp de aproape un deceniu a condus serviciile de spionaj din Venezuela in perioada președintelui Hugo Chavez, a fost arestat vineri la Madrid, la cerea autoritaților americane, fiind acuzat de implicare intr-o operațiune de trafic cu cocaina, potrivit agenției Associated Press citate…

- Un polițist din Spania este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a intervenit în mod ”disproporționat” pentru a opri o bataie între mai mulți romi români în piața Puerta del Sol din Madrid. Acesta apare într-o înregistrare video cum lovește de mai multe ori…

- Gabi Tamas a fost arestat in Israel, pentru 30 de zile. Cunoscutul fotbalist a fost oprit pe autostrada si retinut, deoarece se afla sub influenta alcoolului si conducea cu viteza prea mare.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez si-a exprimat regretul in legatura cu respingerea Acordului de retragere a Marii Britanii din UE de catre Parlamentul de la Londra, dar s-a declarat pregatit sa faca fata viitorului, informeaza miercuri EFE. Intr-un articol publicat in ziarul El Pais, Sanchez spune ca…