- Potrivit timeslive.co.za, atacul a avut loc la Durban, la ora 03.00, in apropierea universitatii KwaZulu-Natal, in timp ce sportivul in varsta de 27 de ani se antrena. Un alt triatlonist, Henri Schoeman, a povestit, marti, pe Twitter, ce s-a intamplat: "Un prieten de-ai mei a fost jefuit de trei persoane…

- Un triatlonist sud-african a fost atacat de o banda care a incercat sa-i taie picioarele cu un fierastrau in apropiere de Durban (nord-estul tarii), informeaza AFP. Marti in jurul orei...

- Alegerile din Italia arata cu destula claritate directia castigatoare in politica europeana: populismul. Dupa Austria, iata ca Italia alege antisistemul, lupta impotriva coruptiei si nu in ultimul rand respingerea strainilor care le-au invadat tara in ultimii ani. Daca ar fi sa cautam o formatiune cu…

- Grupul ALDE susține propunerea legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in sensul ca ”la munca egala sa fi remunerare egala intre femei și barbați”. Anunțul a fost facut de deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu. ”Grupul…

- Elvetianul Stan Wawrinka, locul 12 ATP, a anuntat, joi, ca nu va participa la turneele de la Indian Wells si Miami, ca urmare a operatiei la genunchi de anul trecut. “Din nefericire trebuie sa anunt ca nu voi putea juca la Indian Wells si Miami. Ambele sunt turnee extraordinare, dar revenirea dupa…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- Banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat, tentativa la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si tentativa la accesul ilegal la un sistem informatic, retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de…

- Grupul de initiativa ”Musai – Muszaj” a depus, joi, o plangere penala la Politie pentru distrugere si furt, dupa ce inscriptia multilingva cu denumirea in romana, maghiara si germana a municipiului Cluj-Napoca, montata pe o bicicleta parcata in curtea Primariei, a disparut.

- Formațiile oltene CSM Slatina și SCM Craiova se infrunta astazi, de la ora 16.10 (TVR HD), in sala LPS din Slatina, in ultimul meci din etapa a 16-a din Liga Florilor. Ambele echipe au suferit infrangeri in Cupa Romaniei (optimi). ...

- Un batran de 76 de ani a constatat ca a ramas fara 10.000 de lei, dupa ce a fost calcat de șase barbați, care au susținut ca vor sa cumpere bauturi alcoolice. Aceștia au aflat unde iși ține batranul economiile dupa ce i-au cerut acestuia sa le schimbe o bancnota de 500 de lei. Trei dintre barbați, cu…

- Actorul Claudiu Bleont va colabora cu TVR 2 pentru emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, pe care o va prezenta alaturi de Marina Almasan. Bleont il va inlocui in rolul de coprezentator al emisiunii pe Mircea Radu, care va prezenta show-ul „Ie, Romanie” de…

- Caldararu este o comuna in județul Argeș, Muntenia, Romania, formata din satele Burdea, Caldararu (reședința) și Strambeni. Comuna se afla in sudul județului, in Campia Gavanu-Burdea, pe malul drept al Teleormanului. Este strabatuta de șoseaua naționala DN65A care leaga Piteștiul de Roșiorii de Vede.…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat cinci barbati din Rusetu, cu varste cuprinse intre 27 si 52 de ani, in timp ce efectuau activitati de pescuit cu plase confentionate artizanal.

- IRINA BEGU - BIANCA ANDREESCU LIVE VIDEO Digi Sport. ROMANIA -CANADA ONLINE STREAM DIGI SPORT FED CUP 2018. Irina Begu a spus si ea ca desi echipa are, in principiu, ca obiectiv, castigarea Fed Cup, primul pas asupra caruia se vor concentra este castigarea fiecarui meci in parte. Irina Begu va juca…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Grupul de hacker rusi Fancy Bear a incercat sa fure datele personale a 90 de persoane care au legaturi cu proiecte secrete in sectorul apararii din SUA, se arata intr-o noua investigație realizata de Associated Press, informeaza Voice of America. Potrivit agenției, hackerii au profitat de o vulnerabilitate…

- Week-end-ul recent incheiat s-a desfașurat, la Brașov, o noua ediție a turneului Brașov Indoor Cup, competiție adresata categoriei 2009. Centrul de copii și juniori al Academiei Hagi a aliniat in competiție doua echipe: Academia Hagi 2009 și FC Viitorul 2009 (antrenor Cosmin Constantin; director coordonator…

- Polițiștii clujeni au depistat, lluni, doi barbați dați în urmarire pentru executarea unor pedepse cu închisoarea.Astfel, la data de 5 februarie, în urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, a fost depistat un tânar,…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- “La aparitia politistilor, acestia, folosind doua autoturisme de teren si un tractor forestier, au fugit de la fata locului folosind drumuri forestiere foarte greu accesibile. Pe timpul urmaririi, doi dintre barbati, au abandonat autoturismul în care se aflau si au fugit în…

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- In buzunarul unui moldovean de 38 ani, polițiștii de frontiera au descoperit substanțe vegetale interzise. Incidentul s-a produs la sfarșitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat 15 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona de responsabilitate. "In urma verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stablit ca cele 15 persoane sunt cetateni irakieni…

- 1. Fictiunile autoritare Am avut o secta care a incercat sa nationalizeze cat de mult se poate din spatiul privat. Si a putut foarte mult. Acum avem o secta care incearca sa privatizeze cat de mult se poate din spatiul public - si spera sa poata, la randul ei, foarte mult. Ambele secte stiau/ stiu ce…

- Simona Halep a intrat intr-o minivacanța dupa finala de la Australian Open, astfel ca nu va participa la turneul de la Sankt Petersburg. In privinta revenirii, ea a declarat ca va lua o decizie dupa ce va face un control medical amanunțit. "Cat de lunga va fi vacanța mea? Nu va zic! Meciul…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Biletul zilei din fotbal, 26 ianuarie. Doua jocuri din Olanda. Daca e vineri, atunci Biletul Zilei din Fotbal este compus cu pronosticuri pentru partide din Eerste Divisie. Ambele vor incepe de la ora 21:00, iar acestea sunt: Dordrecht vs TOP Oss și Fortuna Sittard vs FC Emmen. Biletul Zilei Fotbal…

- In seara zilei de 21 ianuarie curent, doi barbati, unul cu virsta de 50 de ani si altul de 58 de ani, au fost atacati prin surprindere de 2 indivizi, una din victime fiind deposedata de telefonul mobil, cauzindu-i un prejudiciu de 650 lei, noteaza NOI.md. Incidentul a avut loc la intersectia strazilor…

- Doi barbati din Cluj, banuiti de comiterea unei talharii, au fost retinuti pentru 24 de ore. Unul dintre acestia se afla sub control judiciar pentru furt. Ei ar fi sustras materiale de constructii.

- Numele sau este Subaru Traviq si este o versiunea Zafira A identica cu cea a lui Opel. Singurele motoare disponibile pe acest model au fost cele Ecotec de 1.8 litri si 125 CP si motorul 2.2 pe benzina. Ambele motoare sunt de provenienta GM asemenea transmisie…

- Una dintre starletele din showbiz care a devenit celebra datorita aventurilor amoroase a vorbit despre cel mai important moment din viata ei. Gravida in luna a noua, bruneta a facut marturisiri emotionante despre sarcina pe care a tinut-o ascunsa.

- Life is Strange: Before the Storm va primi doua versiuni retail, Vinyl și Limited Edition, din 9 martie, a anunțat Square Enix, iar episodul bonus, Farewell, va sosi in format digital din 6 martie pe PlayStation 4, PC, și Xbox One. Limited Edition va include acces la toate episoadele…

- Furtul unei biciclete i-a adus unui barbat din Giurgiu nu unul, ci doua dosare penale! De ce? Pentru ca, odata demascat, s-a dovedit ca hoțul in varsta de 42 de ani fura și curent electric. Locuința sa din comuna giurgiuveana Stanești – care in documentele furnizorului de curent aparea ca fiind deconectata…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul într-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a înaintat în aceasta seara demisia din functie, urmând ca, potrivit legii…

- Un politist din Timis a fost lovit cu masina, in timpul unei misiuni pentru prinderea membrilor unei retele de trafic de droguri, actiunea fiind organizata in flagrant. Trei barbati au fost retinuti, vineri, de procurorii DIICOT, in acest caz.

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat ediția Digital Deluxe a Sword Art Online: Fatal Bullet pentru Xbox One și ediția Digital Standard a jocului pentru PC, ce urmeaza a fi distribuita prin SteamÔ. Ambele ediții sunt disponibile spre precomanda…

- „In dimineața zilei de 7 ianuarie, in jurul orei 03:00, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca persoane necunoscute ar sustrage motorina dintr-un autobuz parcat pe strada I.L. Caragiale din Ineu. La doar 15 minute de la momentul efectuarii sesizarii, o echipa operativa formata…

- Prefectura Gorj a incheiat anul 2017 sub semnul proceselor. A chemat in judecata doua primarii care au emis hotarari de Consiliu Local la limita legalitații. Este vorba despre Primaria Targu Jiu și Primaria Novaci. Ambele pro...

- Oradeanca de 25 de ani a ajuns la spital cu un ochi invinetit si fata tumefiata, dupa ce a fost batuta in fata unui club din pasajul Vulturul Negru, de doi barbati care au incercat sa le acosteze, potrivit ebihoreanul.ro. Scandalul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in localul numit Green Pub,…

- Circulatia rutiera a fost oprita luni timp de o ora pe DN2E85, in judetul Vrancea, dupa ciocnirea unui autotren cu un autoturism, o persoana fiind grav ranita.Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. Citește și: Pe banii noștri! Fostul…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Politia rusa a intervenit brutal intr-un club de noapte din regiunea Lipetk. Mai multi barbati au fost raniti dupa ce un grup de mascati a intrat in local si i-a luat la pumni.Printre clientii clubului erau si tinere, dar ele nu au fost atinse.

- Publicam in continuare decizia Curtii de Apel Oradea care mentine decizia Tribunalului Satu Mare privind dosarul 665/83/2016. Ambele instante de judecata obliga paratul Szasz Lorand sa stearga cateva articole, considerate a fi denigratoare, de pe Opinie de Carei cand de fapt ele au aparut in cotidianul…

- eMAG il ajuta pe Mos Craciun si si-a umplut desaga online cu foarte multe produse, cu reducer i ce ajung si pana la 79%. Ne-au atras si noua atentia ofertele gecilor de iarna ale unor branduri cunoscute precum United Colors of Benetton, Nike, Geox, Esprit, Puma, Mustang, Geographical Norway,

- Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dupa ce ar fi fost impinsa in fata metroului, tanara de 25 de ani ar fi incercat sa se ridice, insa a fost impiedicata si lovita cu piciorul de agresoare. Crima s-a petrecut la statia de metrou Dristor. La audieri, suspecta nu si-a recunoscut fapta, fiind…

- Femeia de 36 de ani acuzata ca a impins in fata metroului o tanara, care a murit, a fost retinuta, dupa ce politistii au identificat-o pe baza imaginilor camerelor de supraveghere. Tanara ar fi incercat sa urce inapoi pe peron, dar suspecta ar fi impins-o cu piciorul și ar fi izbit-o practic de metroul…

- Femeia respectiva a incercat sa omoare și alta tanara, marți. Aceasta din urma a venit la Poliție, pentru a povesti ce i s-a intamplat, abia in jurul orei 20:00, deși evenimentul a avut loc la ora 15:00. Politia solicita sprijin din partea tuturor persoanelor care pot oferi informatii despre…

- Un barbat a fost arestat preventiv, iar alți doi au fost arestați la domiciliu, ei fiind acuzați de furt. Potrivit polițiștor, la mijlocul lunii trecute, cei trei, cu varste cuprinse intre 17 și 29 de ani, au intrat prin efracție intr-un magazin din Adjud, din care au furat mai multe telefoane mobile…