Un cunoscut rapper, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare, pentru evaziune fiscala, dupa ce a incheiat o intelegere cu autoritatile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit tmz.com. Pentru cele 14 capete de acuzare - printre care se numara evaziune fiscala, nerespectarea normelor de redactare a declaratiei fiscale individuale privind impozitul pe venit si incercarea de a obstructiona aplicarea legilor fiscale -, DMX risca o pedeapsa de pana la 44 de ani de inchisoare. In cadrul unei intelegeri incheiate cu autoritatile din New York, rapperul si-a… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare, pentru evaziune fiscala, dupa ce a incheiat o intelegere cu autoritatile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit tmz.com.

- Rapperul american DMX și-a primit sentința zilele trecute: va sta un an dupa gratii apoi va fi supravegheat timp de 3 ani, pentru evaziune fiscala. Acesta a incercat sa fenteze plata a peste 1,7 milioane de dolari, taxe și impozite pe care le datora statului. Sentința este una blanda, dupa ce rapperul…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și expedierea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-președintelui și ex-vicepreședintelui UNIBANK. Invinuiții au au admis și au eliberat unui agent economic rezident 4 credite, in valoare totala de 16 milioane de dolari SUA…

- Mike Tyson si Robin Givens: 10 milioane de dolari Mike si Robin s-au despartit dupa o casnicie de doar opt luni. Se pare ca divortul l-a costat pe fostul boxer 10 milioane de dolari. Givens a spus ca nu s-a casatorit cu Tyson pentru banii sai, desi au existat unele speculatii la momentul respectiv.…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- “UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari”, conform portalului. “Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Rapperul si producatorul muzical Jay-Z a fost desemnat de revista Forbes cel mai bogat artist hip-hop din 2018, devansandu-l pe Sean ”Diddy” Combs, care a detinut acest titlu in 2017, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa,…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Daniel Necula, agent de politie in cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Galati, desi acesta a fost condamnat in prima instanta de Tribunalul Galati la 5 ani si 6 luni pentru contrabanda.

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Eugenie Bouchard (23 de ani, 116 WTA) a caștigat procesul cu Federația Americana de Tenis, in urma unui incident petrecut la ediția din 2015 a turneului de la US Open. Eugenie Bouchard va primi despagubiri serioase de la Federația Americana de tenis. Asta a decis juriul unui tribunal din New York, dupa…

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Administratorul unui site de streaming ilegal din Franta a fost condamnat, in absenta, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de peste 80 de milioane de euro unor parti civile, transmite AFP.

- Paul Iova, cunoscut drept „Regele manelistilor”, a fost condamnat definitiv la 1.479 de zile de inchisoare cu executare, in timp ce Ioan Sava, zis „Casuta” s-a ales cu trei ani si sase luni de detentie. In toamna anului 2014, procurorii DIICOT Suceava au trimis in judecata gruparea de contrabandisti…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Paul Iova, „Regele manelistilor”, a fost condamnat definitiv la 1.479 de zile de inchisoare cu executare pentru constituire de grup infractional organizat si contrabanda. In toamna anului 2014, procurorii DIICOT Suceava au trimis in judecata gruparea de contrabandisti de tigari condusa de Paul Iova,…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Mai multi artisti graffiti din New York au obtinut in instanta despagubiri in valoare de 6,7 milioane de dolari dupa ce operele lor realizate pe o cladire au fost distruse, relateaza marti DPA. Ei considera ca justitia a facut dreptate in acest caz, chiar daca demersul juridic nu a fost initiat din…

- Un cetațean brazilian a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare de curtea districtuala din S.U.A., pentru conspirația de a spala bani din incasarile schemei piramidale TelexFree. Polițiștii americani au gasit aproape 20 de milioane de dolari cladiți intr-un pat, scrie Telegram Massachusetts.…

- Un infractor periculos din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare pentru infracțiuni de tentative la talharie calificata, patru fapte de furt calificat și una de tentative la furt calificat. Ruja Calin a primit la Judecatoria Alba Iulia pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare, la care a fost adaugat…

- Sentinta grea pentru fostul ministru de Finante Darius Valcov, cel care este considerat artizanul programului de guvernare al actualei coalitii majoritare. Curtea Suprema l-a condamnat, joi, la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. Decizia magistratilor nu este insa definitiva.

- Darius Valcov, numit in luna ianuarie consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului Viorica Dancila, a fost condamnat joi la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au majorat, luni, pedeapsa de…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost trimis în judecata de DNA pentru trafic de

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa, relateaza DPA. Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri.Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare,…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu…

- Tragedie mare pentru familia lui Donald Sevastano, 52 de ani care a castigat un milion de dolari la loteria americana. Banii au venit prea tarziu, cancerul l-a rapus, din pacate si a murit. Mama si fratii sai vor mosteni banii.

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Shakira este acuzata de autoritatile spaniole de evaziune fiscala cu pagube de zeci de milioane de euro. Fiscul spaniol a cerut Parchetului sa o dea in judecata pe cantareata columbiana. In 2015, Shakira, care este casatorita cu fotbalistul Pique, si-a declarat domiciliul fiscal in Spania. Autoritațile…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Shane Missler, un tanar in varsta de 20 de ani din Florida, SUA, a castigat la loto fabuloasa suma de 450 de milioane de dolari. Biletul norocos l-a cumparat de la o agentie de langa casa parintilor sai. A

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, iar alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Fostul prodecan al Facultatii…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Barbat a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, dar dupa ce și-a recunoscut fapta pedeapsa i-a fost injumatațita la 6.637 de ani și șase luni. Totuși, presa thailandeza scrie ca barbatul va executa maxim 20 de ani de inchisoare. Pudit Kittithradilok, in varsta de 34 de ani, a primit aceasta…

- Un cugirean, condamnat la 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru ca a vandut cannabis unor minori. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud a fost condamnat la la inchisoare cu executare, pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere. Joi, barbatul a fost luat pe sus de polițiști și dus dupa gratii. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, joi 28 decembrie, un mandat…