Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta in cazul rapperului, pe numele sau real LaRon James, a fost data in Newark, New Jersey. El a primit 27 de luni de inchisoare dupa ce a pledat vinovat pentru „posesia unei arme de foc de catre un infractor condamnat" si „posesia unei arme intr-o aeronava". Santana a fost arestat in luna martie…

- Incercarea de evadare din inchisoare a tanarului albaiulian Mihai Pandelea, condamnat definitiv la 25 de ani, 10 luni și 20 de zile de inchisoare pentru ca a ucis o femeie intr-un apartament, a fost pedepsita de Judecatoria Aiud cu o suplimentare de pedeapsa cu 6 luni. Adaugandu-se condamnarile pentru…

- Nicolae Dragoi, suspectat ca a lovit o tanara in scara blocului M 3 din Alba Iulia, pentru a-i lua telefonul și portmoneul, identificat cu ajutorul internauților dupa ce imaginile cu agresiunea au fost postate pe rețeaua de socializare și reținut, luni seara, este prospat ieșit din pușcarie. El a mai…

- Jucatorul de fotbal Chris Watts a fost gasit vinovat de moartea iubitei gravide și a celor doua fiice pe care le aveau impreuna. Și-a recunoscut crimele și a primit cinci condamnari pe viața de la judecatori. De asemenea, pentru ca a ucis și bebelușul pe care iubita sa il purta in pantece, Chris Watts…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.

- Un barbat de 40 de ani din Alba Iulia specializat in infractiuni de inselaciune in domeniul constructiilor si amenajarilor interioare a primit o noua hotarare de condamnare la inchisoare cu executare. Iakab Ladislau a primit, in 30 octombrie 2018, pedeapsa de 8 luni de inchisoare cu executare, la Judecatoria…

- Ioan Niculae, 64 de ani, patronul firmei Interagro si al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a fost condamnat, joi, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, informeaza RomaniaTV.net. Omul de afaceri a fost condamnat in Dosarul Interagro, in care este acuzat de cumparare de influenta, instigare…