Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani din Ialoveni a murit dupa ce a fost impuscat in abdomen de catre un coleg de vanatoare. Cei doi se aflau intr-o barca pe iaz, la vanat de rate. S-a intamplat sambata, 27 octombrie, in raionul Ialoveni.

- Caz incredibil aseara la Chișinau. Un tanar in varsta de numai 18 ani, baiatul unui șef de la Poliția de Frontiera, s-a sinucis accidental cu arma tatalui sau, a anunțat publika.md . Tragedia s-a petrecut intr-un apartament de pe strada Albișoara, din Chișinau. Arma era pusa intr-un seif și copiii știau…

- Caz socant in Capitala. Un tanar de 18 ani, fiul unui șef de direcție de la Poliția de Frontiera, s-a impușcat mortal din arma tatalui sau. Totul s-a intamplat aseara, intr-un apartament de pe strada Albisoara.

- Matt Damon, nascut pe 8 octombrie 1970 este un actor, scenarist si producator de film american, care a devenit cunoscut pentru rolul din filmul Good Will Hunting 1997 , al carui scenariu l a scris impreuna cu prietenul sau Ben Affleck, informeaza Wikipedia.org. Pentru aceasta colaborare cei doi au castigat…

- Informatii socante din Franta! William Gomis (19 ani), fost jucator la Saint Etienne, a fost impuscat mortal duminica noapte in localitatea La Seyne-sur-Mer, anunta britanicii de la Daily Mail.

- Un barbat de 48 de ani din comuna Barza, județul Olt, a fost impușcat mortal in timpul unei partide de vanatoare neautorizate. Barbatul se afla la vanatoare in Padurea Sau, impreuna cu un alt barbat, de 36 de ani. El a fost accidentat in picior si a decedat la scurt timp. Cei doi detineau legal armele…

- Un barbat de 48 de ani, din comuna Barza, a fost impuscat mortal, accidental, in timp ce se afla la o partida de vanatoare neautorizata, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. Barbatul de 48 de ani se afla la vanatoare, la o partida…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola, potrivit Mediafax. Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter…