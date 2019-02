Stiri pe aceeasi tema

- Momente șocante in timpul unui concert. Cantareața Faniya Khaliullova a cazut ca secerata, pe scena, dupa ce a suferit un infarct chiar in timpul piesei. Și mai șocant este ca totul a fost filmat, chiar de unul dintre fanii prezenți la spectacol, informeaza spynews.ro.Faniya Khaliullova, o…

- Imagini socante in orasul polonez Gdansk unde primarul a fost injunghiat mortal pe scena unui eveniment caritabil. Pawel Adamowicz a fost resuscitat imediat dupa atac și dus la spital. Pavel Adamovicz conducea de 21 de ani orașul Gdansk.

- O fetița s-a nascut cu șase degete la fiecare mana și fiecare picior, iar mama i-a taiat degetele in plus cu o secera. Bebelușul a murit cateva ore mai tarziu. Tragedia s-a petrecut in India, iar mama nu a fost arestata. Femeia a procedat așa intrucat credea ca daca fetița ei va crește cu cate șase…

- Cel putin sase persoane au murit si alte peste 100 au fost ranite intr-un club din orasul Corinaldo, din estul Italiei, dupa ce sute de persoane s-au imbulzit spre iesirea din cladire, in urma unui incident care a creat panica, ...

- Un barbat a murit dupa ce masina pe care o conducerea a fost lovita de trenul de pe ruta Chisinau-Moscova. Tragedia s-a produs miercuri, 5 decembrie, in jurul orei 11.40, in localitatea Panasesti, raionul Straseni.

- Mica orchestra cu un repertoriu in 25 de limbi, iși readuce muzica plina de note vintage la București – Pink Martini revin pe 1 și pe 2 decembrie la Sala Palatului, cu doua reprezentații speciale care va duce publicul intr-o aventura de sarbatori de iarna in jurul lumii....

- O tragedie a avut loc vineri seara la un concert la Balul Bobocilor, cand o dansatoare a lesinat si 24 de ore mai tarziu a murit intr-un spital din Sebis. Cantareata de pe scena era chiar Letitia Roman, o tanara care a devenit cunoscuta dupa ce a participat la „Vocea Romaniei”. Jivan Diana, femeia de…

- Tragedie pe scena in echipa unei concurente pregatita de Smiley! O dansatoare, care sustinea un spectacol la Casa de Cultura din orasul Sebis, a murit in bratele sotului ei. Tragedia s-a petrecut vineri seara la un bal al Bobocilor la care tanara a fost invitata in calitate de dansatoare a Letitei Roman,…