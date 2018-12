Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 60 de ani din Arad a murit, miercuri, in urma impactului violent dintre masina sa si un TIR ce transporta fier vechi, accident produs pe un drum judetean. Victima a fost scoasa din masina de o echipa de descarcerare, insa avea rani incompatibile cu viata.

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Grav accident de circulatie in nordul Italiei, in localitatea Anzola, din apropiere de Bologna. Soferul roman al unei masina in care se mai aflau alti trei conationali ai sai, a iesit de pe sosea din cauza...

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- O romanca de 31 de ani a murit in urma unui accident rutier grav petrecut in Italia, informeaza Antena3.roTanara, stabilita in Italia, se afla singura intr un autoturism marca Mercedes in momentul in care a pierdut controlul directiei, iar masina s a rasturnat pe camp. Ceilalti soferi care au vazut…

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman cunoscut in lumea interlopa din Oradea. In varsta de 31 de ani, omul a murit intr-un teribil accident la Londra, iar, acum, rudele acestuia cauta cu disperare soluții pentru a-i repatria trupul.

- O autospeciala de politie s a rasturnat, joi, intr o intersectie din municipiul Pitesti, informeaza Agerpres.ro. In accident a fost ranit politistul care conducea autospeciala. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…