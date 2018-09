Stiri pe aceeasi tema

- Oare cine e cea mai buna soție din lume? Bine, in afara de cea care citește aceste randuri… Clasamentul soțiilor in funcție de luna nașterii Locul 12: Noiembrie Imbatator de frumoase, foarte atragatoare și deosebit de inteligente – așa am putea descrie femeile nascut in ultima luna de toamna. Totuși…

- Stare de alertE in Iaxi, dupE ce o femeie de 46 de ani a cEzut de la etajul 5 al blocului in care se afla. Vecinii au fost cei care au solicitat imediat ajutorul medicilor, dupE ce zgomotul din urma cEzEturii i-a speriat teribil, potrivit presei locale.

- Marcel Toader a vorbit despre noua iubita. Fostul soț al Mariei Constantin traiește din nou fiorii dragostei. Afaceristul a marturisit ca traiește o frumoasa poveste de dragoste cu femeia pe care a cuboscut-o in urma cu trei ani. „Este o femeie foare frumoasa, cu ochi frumosi, cu un caracter frumos,…

- Sotia unui barbat din Otelu Rosu care a disparut de acasa in urma cu o saptamana este intr-o situatie cel putin ciudata. Desi barbatul este de negasit inca de la sfarsitul lunii trecute, din 31 august, politia nu a demarat o ancheta de amploare pentru gasirea acestuia, intrucat considera ca a plecat…

- Durere mare in familia lui Dan, tanarul care a murit dupa ce a salvat o femeie de la inec. Barbatul, care a lasat in urma sa doi copii și o soție sfașiata de durere, a fost condus pe ultimul drum, exact așa cum ar trebui sa se intample cu un erou.

- Se spune despre De Niro si sotia sa ca sunt cel mai ciudat cuplu de la Hollywood. Actorul este casatorit cu Grace Hightower, mai tanara cu 10 ani si mai inalta cu cativa centimetri. In ciuda diferentelor dintre ei se pare ca sunt foarte fericiti impreuna desi,au avut o tentativa de separare.

- O femeie care isi purta bebelusul de patru luni in brate, a fost la un pas de o tragedie, dupa ce a cazut intr-un canal, sambata dimineața. Femeia se deplasa pe un trotuarul din apropierea blocului in care locuiește, pe Bulevardul Unirii din Fagaraș, cand a pașit intr-o gura de canalizare, parțial descoperita.…

- Omul de afaceri Elon Musk a anunțat ca va trimite o echipa de ingineri din cadrul companiilor SpaceX și Boring in Thailanda, pentru a celor 13 sportivi blocați in peștera Tham Luang, relateaza site-ul postului CNN și USA Today, informeaza Mediafax.Mai multe companii ale lui Musk ar avea potențialul…